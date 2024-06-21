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Спорт Євро 2024

Австрійці впевнено обіграли поляків і за крок від виходу в плей-оф. Нічия Нідерландів і Франції

Кіліан Мбаппе
Фото: X (Twitter) | Кіліан Мбаппе

Форвард "Барселони" Роберт Левандовскі на 60-й хвилині вперше з'явився на Євро-2024. Але поляки програли.

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Поляки та австрійці, які невдало розпочали перший тур у групі D, в очному поєдинку з'ясовували, хто продовжить боротьбу. Фокус зібрав основні події дня на Євро-2024.

Австрійська збірна почала потужно і забила ранній гол. Після навісу Мвене з флангу Траунер головою пробив у верхній ближній кут. Польща зрівняла в середині тайму. Після удару Беднарека м'яч влучив у Траунера і відскочив до Пьонтека. Той уразив кут воріт.

Форвард Роберт Левандовскі на 60-й хвилині вперше з'явився на Євро-2024. Однак епізодів для взяття воріт у поляків надалі практично не було. А от австрійці забили ще двічі.

На 67-й хвилині Прасс асистував Баумгартнеру, який з лінії штрафного пробив у кут воріт і знову вивів свою команду вперед. Далі був пенальті. Його пробивав Арнаутович і не підвів. 3:1.

Мбаппе, який пропустив матч через перелом носа Fullscreen
Мбаппе, який пропустив матч через перелом носа

Надалі австрійці могли довести справу до розгрому, однак не скористалися двома нагодами для взяття воріт. Лаймер обіграв воротаря, а потім пробив уздовж воріт. Перемога австрійців, які розраховують на плей-оф Євро.

Нідерланди та Франція 0:0

Збірна Франції Fullscreen
Збірна Франції

У матчі Нідерландів і Франції виділявся нідерландець Кобі Гакпо, а у французів небезпека здебільшого йшла від Грізманна. Але загалом команди завдали однакової кількості ударів по воротах одна одної — 3:3.

У другому таймі французи намагалися проникнути в штрафний нідерландців, ті ж — контратакували.

На 64-й хвилині Франція ледь не відкрила рахунок. Але Антуан Грізманн пробив у воротаря.

На 68-й хвилині Хаві Сімонс забив після відскоку після удару Депая, але через офсайд гол скасували.

Нагадаємо, що в матчі на Євро-2024 Словаччина Україна УЄФА назвала Миколу Шапаренка найкращим гравцем матчу.

Також повідомлялося, що Словаччина програла Україні з рахунком 1:2. "Синьо-жовті" домоглися вольової перемоги.