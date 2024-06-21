Австрійці впевнено обіграли поляків і за крок від виходу в плей-оф. Нічия Нідерландів і Франції

Форвард "Барселони" Роберт Левандовскі на 60-й хвилині вперше з'явився на Євро-2024. Але поляки програли.

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Поляки та австрійці, які невдало розпочали перший тур у групі D, в очному поєдинку з'ясовували, хто продовжить боротьбу. Фокус зібрав основні події дня на Євро-2024.

Австрійська збірна почала потужно і забила ранній гол. Після навісу Мвене з флангу Траунер головою пробив у верхній ближній кут. Польща зрівняла в середині тайму. Після удару Беднарека м'яч влучив у Траунера і відскочив до Пьонтека. Той уразив кут воріт.

Форвард Роберт Левандовскі на 60-й хвилині вперше з'явився на Євро-2024. Однак епізодів для взяття воріт у поляків надалі практично не було. А от австрійці забили ще двічі.

На 67-й хвилині Прасс асистував Баумгартнеру, який з лінії штрафного пробив у кут воріт і знову вивів свою команду вперед. Далі був пенальті. Його пробивав Арнаутович і не підвів. 3:1.

Мбаппе, який пропустив матч через перелом носа

Надалі австрійці могли довести справу до розгрому, однак не скористалися двома нагодами для взяття воріт. Лаймер обіграв воротаря, а потім пробив уздовж воріт. Перемога австрійців, які розраховують на плей-оф Євро.

Нідерланди та Франція 0:0

Збірна Франції

У матчі Нідерландів і Франції виділявся нідерландець Кобі Гакпо, а у французів небезпека здебільшого йшла від Грізманна. Але загалом команди завдали однакової кількості ударів по воротах одна одної — 3:3.

У другому таймі французи намагалися проникнути в штрафний нідерландців, ті ж — контратакували.

На 64-й хвилині Франція ледь не відкрила рахунок. Але Антуан Грізманн пробив у воротаря.

На 68-й хвилині Хаві Сімонс забив після відскоку після удару Депая, але через офсайд гол скасували.

Нагадаємо, що в матчі на Євро-2024 Словаччина Україна УЄФА назвала Миколу Шапаренка найкращим гравцем матчу.

Також повідомлялося, що Словаччина програла Україні з рахунком 1:2. "Синьо-жовті" домоглися вольової перемоги.