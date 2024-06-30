Самоустранение фаворитов. Джордж Рассел одержал победу на гран-при Австрии: обзор 11-го этапа Формулы 1 (фото, видео)

Британец Джордж Рассел выиграл гран-при Формулы 1 в Австрии. Получивший штраф в квалификации и стартовавший с седьмого места Оскар Пиастри финишировал вторым.

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Джордж Рассел одержал вторую победу в карьере, выиграв гран-при Формулы 1 в Австрии. Макс Ферстаппен и Ландо Норрис, которые стартовали с первого ряда, столкнулись в конце гонки, когда Ферстаппен лидировал в гран-при. В результате инцидента Норрис сошел, а Ферстаппен финишировал пятым.

На 11-м гран-при Формулы 1 Макс Ферстаппен превосходил всех соперников. Нидерландец выиграл квалификацию спринта и выиграл сам спринт. Он выиграл квалификацию и был настроен выиграть гонку, однако не так случилось, как задумывалось.

Потерянная победа для Red Bull и McLaren

Казалось, что гонка пройдет по тому же сценарию, что и предыдущий гран-при Испании. Макс Ферстаппен выиграл поул, Ландо Норрис стартовал вторым, отставал от нидерландца все дальше, но на втором пит-стопе гонка неожиданно приобрела второе дыхание. У Макса пит-стоп длился больше 6 секунд, и это позволило Ландо сократить отрыв до минимума и начать атаки. В результате после нескольких кругов борьбы гонщики столкнулись.

Столкновение Ферстаппена и Норриса в борьбе за лидерство

Ферстаппен получил прокол заднего колеса, а Норрис кроме прокола еще и повредил переднее крыло и днище болида. Макс смог вернуться в гонку, на софте он показал быстрейший круг, но в самом конце Алонсо отобрал у него и это достижение. Нидерландец пересек финишную линию пятым, а Норрис доехал до пит-лейн, но так и не смог вернуться на трассу и стал единственным сошедшим гонщиком в этом гран-при Формулы 1. Рассмотрев этот инцидент, судьи решили, что виноват в этом столкновении Ферстаппен, и присудили ему штраф + 10 секунд. Его напарник Серхио Перес также был оштрафован в этой гонке на 5 секунд за превышение скорости на пит-лейн. Но этот штраф, как и штраф Макса, не повлиял на итоговый результат. Серхио финишировал седьмым. После самоустранения лидеров и после обгона Сайнса Оскар Пиастри поднялся на второе место на подиуме. После гонки австралиец сказал, что радость его с примесью грусти, поскольку он чувствует, что победа была близко.

Борьба за лидерство в гонке Фото: Getty Images

Ferrari теряет, Haas получает

На третьей ступеньке подиума неожиданно для себя оказался Карлос Сайнс. Его напарник в самом начале гонки получил повреждение переднего крыла и провел всю гонку в борьбе во второй части пелетона. Леклер так и не смог заработать очки и финишировал 11-м. Зато огромное количество очков увезла из Австрии команда Haas. Нико Хюлькенберг стал на финише шестым, а Магнуссен – восьмым. Гонщики Haas боролись не только с другими соперниками, но и вели жесткую борьбу друг с другом.

Внутрикомандная борьба Alpine

Другой командой, в которой происходила борьба между партнерами по команде, стала Alpine. Помня о столкновении на гран-при Монако, гонщики по идее должны были бы быть максимально аккуратными, но борьба между ними развернулась нешуточная. В один из моментов Окон обогнал Алонсо, а следом Гасли также обогнал Алонсо и тут же почти прошел Окона, но Эстебан выдавил напарника за пределы трассы. "Вау!", — все, что мог сказать двукратный чемпион мира, наблюдавший за этим сзади.

Вам штраф

Этот гран-при был богат на разнообразные штрафы. Помимо Ферстаппена и Переса, штрафы в 5 секунд получили также Хэмилтон и Албон за пересечение белой линии, а Алонсо дали 10-секундный штраф за то, что он вытолкнул Джоу за пределы трассы.

Расселл, Пиастри и Сайнс на подиуме Фото: Getty Images

Главный приз у Mercedes

Льюис Хэмилтон финишировал четвертым в 23 секундах за своим напарником, с которым боролся в самом начале гонки. Джордж Рассел смог обеспечить себе отрыв от преследователей и после контакта фаворитов гран-при вышел в лидеры. Одержать победу британцу не смоги помешать ни Оскар Пиастри, который пытался его догнать, ни осколки на трассе, которые опасно посматривали на проносящиеся мимо болиды. Эта победа стала второй в карьере Джорджа. Следующий этап Формулы 1 пройдет через неделю в Сильверстоуне.

Результаты гонки. Гран-при Австрии 2024

Джордж Расселл 63 Mercedes Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes +1.906 Карлос Сайнс 55 Ferrari +4.533 Льюис Хэмилтон 44 Mercedes +23.142 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +37.253 Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +54.088 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +54.672 Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +60.355 Даниэль Риккардо 3 RB Honda +61.169 Пьер Гасли 10 Alpine Renault +61.766 Шарль Леклер 16 Ferrari +67.056 Эстебан Окон 31 Alpine Renault +68.325 Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 круг Юки Цунода 22 RB Honda +1 круг Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 круг Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +1 круг Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 круг Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 круг Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +2 круга

Личный зачет после 11 этапа, гран-при Австрии 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 237 pts Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 156 pts Шарль Леклер 16 Ferrari – 150 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari – 135 pts Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 118 pts Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 112 pts Джордж Расселл 63 Mercedes – 111 pts Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 85 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 41 pts Юки Цунода 22 RB Honda – 19 pts Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 17 pts Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari – 14 pts Даниэль Риккардо 3 RB Honda – 11 pts Оливер Беармен 38 Ferrari – 6 pts Пьер Гасли 10 Alpine Renault – 6 pts Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari – 5 pts Эстебан Окон 31 Alpine Renault – 3 pts Алекс Албон 23 Williams Mercedes – 2 pts

Кубок конструкторов после 11 этапа, гран-при Австрии 2024