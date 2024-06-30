Самоусунення фаворитів. Джордж Рассел здобув перемогу на гран-прі Австрії: огляд 11-го етапу Формули 1 (фото, відео)
Британець Джордж Рассел виграв гран-прі Формули 1 в Австрії. Оскар Піастрі, який отримав штраф у кваліфікації і стартував із сьомого місця, фінішував другим.
Джордж Рассел здобув другу перемогу в кар'єрі, вигравши гран-прі Формули 1 в Австрії. Макс Ферстаппен і Ландо Норріс, які стартували з першого ряду, зіткнулися наприкінці перегонів, коли Ферстаппен лідирував у гран-прі. У результаті інциденту Норріс зійшов, а Ферстаппен фінішував п'ятим.
На 11-му гран-прі Формули 1 Макс Ферстаппен перевершував усіх суперників. Нідерландець виграв кваліфікацію спринту і виграв сам спринт. Він виграв кваліфікацію і був налаштований виграти перегони, проте не так сталося, як гадалося.
Втрачена перемога для Red Bull і McLaren
Здавалося, що перегони пройдуть за тим самим сценарієм, що й попередній гран-прі Іспанії. Макс Ферстаппен виграв поул, Ландо Норріс стартував другим, відставав від нідерландця дедалі більше, але на другому піт-стопі перегони несподівано набули другого дихання. У Макса піт-стоп тривав понад 6 секунд, і це дало змогу Ландо скоротити відрив до мінімуму та розпочати атаки. У результаті після кількох кіл боротьби гонщики зіткнулися.
Ферстаппен отримав прокол заднього колеса, а Норріс окрім проколу ще й пошкодив переднє крило та днище боліда. Макс зміг повернутися в перегони, на софті він показав найшвидше коло, але наприкінці Алонсо відібрав у нього і це досягнення. Нідерландець перетнув фінішну лінію п'ятим, а Норріс доїхав до піт-лейн, але так і не зміг повернутися на трасу та став єдиним гонщиком, який зійшов у цьому гран-прі Формули 1. Розглянувши цей інцидент, судді вирішили, що винен у цьому зіткненні Ферстаппен, і присудили йому штраф + 10 секунд. Його напарник Серхіо Перес також був оштрафований у цих перегонах на 5 секунд за перевищення швидкості на піт-лейн. Але цей штраф, як і штраф Макса, не вплинув на підсумковий результат. Серхіо фінішував сьомим. Після самоусунення лідерів і після обгону Сайнса Оскар Піастрі піднявся на друге місце на подіумі. Після гонки австралієць сказав, що радість його з домішкою смутку, оскільки він відчуває, що перемога була близько.
Ferrari втрачає, Haas отримує
На третій сходинці подіуму несподівано для себе опинився Карлос Сайнс. Його напарник на самому початку перегонів зазнав пошкодження переднього крила та провів усі перегони у боротьбі в другій частині пелетону. Леклер так і не зміг заробити очки і фінішував 11-м. Зате величезну кількість очок забрала з Австрії команда Haas. Ніко Хюлькенберг став на фініші шостим, а Магнуссен — восьмим. Гонщики Haas боролися не лише з іншими суперниками, а й вели жорстку боротьбу один з одним.
Внутрішньокомандна боротьба Alpine
Іншою командою, в якій відбувалася боротьба між партнерами по команді, стала Alpine. Пам'ятаючи про зіткнення на гран-прі Монако, гонщики за ідеєю мали б бути максимально акуратними, але боротьба між ними розгорнулася неабияка. В один із моментів Окон обігнав Алонсо, а слідом Гаслі також обігнав Алонсо і тут же майже пройшов Окона, але Естебан видавив напарника за межі траси. "Вау!", — все, що міг сказати дворазовий чемпіон світу, який спостерігав за цим ззаду.
Вам штраф
Цей гран-прі був багатий на різноманітні штрафи. Крім Ферстаппена і Переса, штрафи в 5 секунд отримали також Хемілтон і Албон за перетин білої лінії, а Алонсо дали 10-секундний штраф за те, що він виштовхнув Джоу за межі траси.
Головний приз у Mercedes
Льюїс Хемілтон фінішував четвертим за 23 секунди за своїм напарником, з яким боровся на самому початку перегонів. Джордж Рассел зміг забезпечити собі відрив від переслідувачів і після контакту фаворитів гран-прі вийшов у лідери. Здобути перемогу британцеві не змогли завадити ні Оскар Піастрі, який намагався його наздогнати, ні уламки на трасі, які небезпечно поглядали на боліди, що проносилися повз. Ця перемога стала другою в кар'єрі Джорджа. Наступний етап Формули 1 пройде через тиждень у Сільверстоуні.
Результати перегонів. Гран-прі Австрії 2024
- Джордж Расселл 63 Mercedes
- Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +1.906
- Карлос Сайнс 55 Ferrari +4.533
- Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +23.142
- Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +37.253
- Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +54.088
- Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +54.672
- Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +60.355
- Даніель Ріккардо 3 RB Honda +61.169
- П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +61.766
- Шарль Леклер 16 Ferrari +67.056
- Естебан Окон 31 Alpine Renault +68.325
- Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 коло
- Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло
- Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 коло
- Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло
- Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло
- Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 коло
- Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +2 кола
Особистий залік після 11 етапу, гран-прі Австрії 2024
- Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 237 pts
- Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 156 pts
- Шарль Леклер 16 Ferrari — 150 pts
- Карлос Сайнс 55 Ferrari — 135 pts
- Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 118 pts
- Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 112 pts
- Джордж Расселл 63 Mercedes — 111 pts
- Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 85 pts
- Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 41 pts
- Юкі Цунода 22 RB Honda — 19 pts
- Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 17 pts
- Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 14 pts
- Даніель Ріккардо 3 RB Honda — 11 pts
- Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts
- П'єр Гаслі 10 Alpine Renault — 6 pts
- Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari — 5 pts
- Естебан Окон 31 Alpine Renault — 3 pts
- Алекс Албон 23 Williams Mercedes — 2 pts
Кубок конструкторів після 11 етапу, гран-прі Австрії 2024
- Red Bull Racing Honda — 355 очок
- Ferrari — 291 очко
- McLaren Mercedes — 268 пунктів
- Mercedes — 196 пунктів
- Aston Martin Mercedes — 58 пунктів
- RB Honda — 30 пунктів
- Haas Ferrari — 19 пунктів
- Alpine Renault — 9 пунктів
- Williams Mercedes — 2 пункти