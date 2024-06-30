Самоусунення фаворитів. Джордж Рассел здобув перемогу на гран-прі Австрії: огляд 11-го етапу Формули 1 (фото, відео)

Британець Джордж Рассел виграв гран-прі Формули 1 в Австрії. Оскар Піастрі, який отримав штраф у кваліфікації і стартував із сьомого місця, фінішував другим.

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Джордж Рассел здобув другу перемогу в кар'єрі, вигравши гран-прі Формули 1 в Австрії. Макс Ферстаппен і Ландо Норріс, які стартували з першого ряду, зіткнулися наприкінці перегонів, коли Ферстаппен лідирував у гран-прі. У результаті інциденту Норріс зійшов, а Ферстаппен фінішував п'ятим.

На 11-му гран-прі Формули 1 Макс Ферстаппен перевершував усіх суперників. Нідерландець виграв кваліфікацію спринту і виграв сам спринт. Він виграв кваліфікацію і був налаштований виграти перегони, проте не так сталося, як гадалося.

Втрачена перемога для Red Bull і McLaren

Здавалося, що перегони пройдуть за тим самим сценарієм, що й попередній гран-прі Іспанії. Макс Ферстаппен виграв поул, Ландо Норріс стартував другим, відставав від нідерландця дедалі більше, але на другому піт-стопі перегони несподівано набули другого дихання. У Макса піт-стоп тривав понад 6 секунд, і це дало змогу Ландо скоротити відрив до мінімуму та розпочати атаки. У результаті після кількох кіл боротьби гонщики зіткнулися.

Зіткнення Ферстаппена та Норріса в боротьбі за лідерство

Ферстаппен отримав прокол заднього колеса, а Норріс окрім проколу ще й пошкодив переднє крило та днище боліда. Макс зміг повернутися в перегони, на софті він показав найшвидше коло, але наприкінці Алонсо відібрав у нього і це досягнення. Нідерландець перетнув фінішну лінію п'ятим, а Норріс доїхав до піт-лейн, але так і не зміг повернутися на трасу та став єдиним гонщиком, який зійшов у цьому гран-прі Формули 1. Розглянувши цей інцидент, судді вирішили, що винен у цьому зіткненні Ферстаппен, і присудили йому штраф + 10 секунд. Його напарник Серхіо Перес також був оштрафований у цих перегонах на 5 секунд за перевищення швидкості на піт-лейн. Але цей штраф, як і штраф Макса, не вплинув на підсумковий результат. Серхіо фінішував сьомим. Після самоусунення лідерів і після обгону Сайнса Оскар Піастрі піднявся на друге місце на подіумі. Після гонки австралієць сказав, що радість його з домішкою смутку, оскільки він відчуває, що перемога була близько.

Боротьба за лідерство в перегонах Фото: Getty Images

Ferrari втрачає, Haas отримує

На третій сходинці подіуму несподівано для себе опинився Карлос Сайнс. Його напарник на самому початку перегонів зазнав пошкодження переднього крила та провів усі перегони у боротьбі в другій частині пелетону. Леклер так і не зміг заробити очки і фінішував 11-м. Зате величезну кількість очок забрала з Австрії команда Haas. Ніко Хюлькенберг став на фініші шостим, а Магнуссен — восьмим. Гонщики Haas боролися не лише з іншими суперниками, а й вели жорстку боротьбу один з одним.

Внутрішньокомандна боротьба Alpine

Іншою командою, в якій відбувалася боротьба між партнерами по команді, стала Alpine. Пам'ятаючи про зіткнення на гран-прі Монако, гонщики за ідеєю мали б бути максимально акуратними, але боротьба між ними розгорнулася неабияка. В один із моментів Окон обігнав Алонсо, а слідом Гаслі також обігнав Алонсо і тут же майже пройшов Окона, але Естебан видавив напарника за межі траси. "Вау!", — все, що міг сказати дворазовий чемпіон світу, який спостерігав за цим ззаду.

Вам штраф

Цей гран-прі був багатий на різноманітні штрафи. Крім Ферстаппена і Переса, штрафи в 5 секунд отримали також Хемілтон і Албон за перетин білої лінії, а Алонсо дали 10-секундний штраф за те, що він виштовхнув Джоу за межі траси.

Расселл, Піастрі та Сайнс на подіумі Фото: Getty Images

Головний приз у Mercedes

Льюїс Хемілтон фінішував четвертим за 23 секунди за своїм напарником, з яким боровся на самому початку перегонів. Джордж Рассел зміг забезпечити собі відрив від переслідувачів і після контакту фаворитів гран-прі вийшов у лідери. Здобути перемогу британцеві не змогли завадити ні Оскар Піастрі, який намагався його наздогнати, ні уламки на трасі, які небезпечно поглядали на боліди, що проносилися повз. Ця перемога стала другою в кар'єрі Джорджа. Наступний етап Формули 1 пройде через тиждень у Сільверстоуні.

Результати перегонів. Гран-прі Австрії 2024

Джордж Расселл 63 Mercedes Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +1.906 Карлос Сайнс 55 Ferrari +4.533 Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +23.142 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +37.253 Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +54.088 Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +54.672 Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +60.355 Даніель Ріккардо 3 RB Honda +61.169 П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +61.766 Шарль Леклер 16 Ferrari +67.056 Естебан Окон 31 Alpine Renault +68.325 Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 коло Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 коло Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 коло Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +2 кола

Особистий залік після 11 етапу, гран-прі Австрії 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 237 pts Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 156 pts Шарль Леклер 16 Ferrari — 150 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari — 135 pts Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 118 pts Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 112 pts Джордж Расселл 63 Mercedes — 111 pts Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 85 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 41 pts Юкі Цунода 22 RB Honda — 19 pts Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 17 pts Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 14 pts Даніель Ріккардо 3 RB Honda — 11 pts Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts П'єр Гаслі 10 Alpine Renault — 6 pts Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari — 5 pts Естебан Окон 31 Alpine Renault — 3 pts Алекс Албон 23 Williams Mercedes — 2 pts

Кубок конструкторів після 11 етапу, гран-прі Австрії 2024