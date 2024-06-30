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Спорт

Самоусунення фаворитів. Джордж Рассел здобув перемогу на гран-прі Австрії: огляд 11-го етапу Формули 1 (фото, відео)

Джордж Рассел
Фото: Getty Images | Джордж Рассел виграв гран-прі Австріїї

Британець Джордж Рассел виграв гран-прі Формули 1 в Австрії. Оскар Піастрі, який отримав штраф у кваліфікації і стартував із сьомого місця, фінішував другим.

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Джордж Рассел здобув другу перемогу в кар'єрі, вигравши гран-прі Формули 1 в Австрії. Макс Ферстаппен і Ландо Норріс, які стартували з першого ряду, зіткнулися наприкінці перегонів, коли Ферстаппен лідирував у гран-прі. У результаті інциденту Норріс зійшов, а Ферстаппен фінішував п'ятим.

На 11-му гран-прі Формули 1 Макс Ферстаппен перевершував усіх суперників. Нідерландець виграв кваліфікацію спринту і виграв сам спринт. Він виграв кваліфікацію і був налаштований виграти перегони, проте не так сталося, як гадалося.

Втрачена перемога для Red Bull і McLaren

Здавалося, що перегони пройдуть за тим самим сценарієм, що й попередній гран-прі Іспанії. Макс Ферстаппен виграв поул, Ландо Норріс стартував другим, відставав від нідерландця дедалі більше, але на другому піт-стопі перегони несподівано набули другого дихання. У Макса піт-стоп тривав понад 6 секунд, і це дало змогу Ландо скоротити відрив до мінімуму та розпочати атаки. У результаті після кількох кіл боротьби гонщики зіткнулися.

Зіткнення Ферстаппена та Норріса в боротьбі за лідерство

Ферстаппен отримав прокол заднього колеса, а Норріс окрім проколу ще й пошкодив переднє крило та днище боліда. Макс зміг повернутися в перегони, на софті він показав найшвидше коло, але наприкінці Алонсо відібрав у нього і це досягнення. Нідерландець перетнув фінішну лінію п'ятим, а Норріс доїхав до піт-лейн, але так і не зміг повернутися на трасу та став єдиним гонщиком, який зійшов у цьому гран-прі Формули 1. Розглянувши цей інцидент, судді вирішили, що винен у цьому зіткненні Ферстаппен, і присудили йому штраф + 10 секунд. Його напарник Серхіо Перес також був оштрафований у цих перегонах на 5 секунд за перевищення швидкості на піт-лейн. Але цей штраф, як і штраф Макса, не вплинув на підсумковий результат. Серхіо фінішував сьомим. Після самоусунення лідерів і після обгону Сайнса Оскар Піастрі піднявся на друге місце на подіумі. Після гонки австралієць сказав, що радість його з домішкою смутку, оскільки він відчуває, що перемога була близько.

Ферстаппен і Норріс Fullscreen
Боротьба за лідерство в перегонах
Фото: Getty Images

Ferrari втрачає, Haas отримує

На третій сходинці подіуму несподівано для себе опинився Карлос Сайнс. Його напарник на самому початку перегонів зазнав пошкодження переднього крила та провів усі перегони у боротьбі в другій частині пелетону. Леклер так і не зміг заробити очки і фінішував 11-м. Зате величезну кількість очок забрала з Австрії команда Haas. Ніко Хюлькенберг став на фініші шостим, а Магнуссен — восьмим. Гонщики Haas боролися не лише з іншими суперниками, а й вели жорстку боротьбу один з одним.

Внутрішньокомандна боротьба Alpine

Іншою командою, в якій відбувалася боротьба між партнерами по команді, стала Alpine. Пам'ятаючи про зіткнення на гран-прі Монако, гонщики за ідеєю мали б бути максимально акуратними, але боротьба між ними розгорнулася неабияка. В один із моментів Окон обігнав Алонсо, а слідом Гаслі також обігнав Алонсо і тут же майже пройшов Окона, але Естебан видавив напарника за межі траси. "Вау!", — все, що міг сказати дворазовий чемпіон світу, який спостерігав за цим ззаду.

Вам штраф

Цей гран-прі був багатий на різноманітні штрафи. Крім Ферстаппена і Переса, штрафи в 5 секунд отримали також Хемілтон і Албон за перетин білої лінії, а Алонсо дали 10-секундний штраф за те, що він виштовхнув Джоу за межі траси.

Расселл, Піастрі та Сайнс Fullscreen
Расселл, Піастрі та Сайнс на подіумі
Фото: Getty Images

Головний приз у Mercedes

Льюїс Хемілтон фінішував четвертим за 23 секунди за своїм напарником, з яким боровся на самому початку перегонів. Джордж Рассел зміг забезпечити собі відрив від переслідувачів і після контакту фаворитів гран-прі вийшов у лідери. Здобути перемогу британцеві не змогли завадити ні Оскар Піастрі, який намагався його наздогнати, ні уламки на трасі, які небезпечно поглядали на боліди, що проносилися повз. Ця перемога стала другою в кар'єрі Джорджа. Наступний етап Формули 1 пройде через тиждень у Сільверстоуні.

Результати перегонів. Гран-прі Австрії 2024

  1. Джордж Расселл 63 Mercedes
  2. Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes +1.906
  3. Карлос Сайнс 55 Ferrari +4.533
  4. Льюїс Хемілтон 44 Mercedes +23.142
  5. Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda +37.253
  6. Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +54.088
  7. Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda +54.672
  8. Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari +60.355
  9. Даніель Ріккардо 3 RB Honda +61.169
  10. П'єр Гаслі 10 Alpine Renault +61.766
  11. Шарль Леклер 16 Ferrari +67.056
  12. Естебан Окон 31 Alpine Renault +68.325
  13. Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1 коло
  14. Юкі Цунода 22 RB Honda +1 коло
  15. Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 коло
  16. Валттері Боттас 77 Sauber Ferrari +1 коло
  17. Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 коло
  18. Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1 коло
  19. Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +2 кола

Особистий залік після 11 етапу, гран-прі Австрії 2024

  1. Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda — 237 pts
  2. Ландо Норріс 4 McLaren Mercedes — 156 pts
  3. Шарль Леклер 16 Ferrari — 150 pts
  4. Карлос Сайнс 55 Ferrari — 135 pts
  5. Серхіо Перес 11 Red Bull Racing Honda — 118 pts
  6. Оскар Піастрі 81 McLaren Mercedes — 112 pts
  7. Джордж Расселл 63 Mercedes — 111 pts
  8. Льюїс Хемілтон 44 Mercedes — 85 pts
  9. Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes — 41 pts
  10. Юкі Цунода 22 RB Honda — 19 pts
  11. Ленс Стролл 18 Aston Martin Mercedes — 17 pts
  12. Ніко Хюлкенберг 27 Haas Ferrari — 14 pts
  13. Даніель Ріккардо 3 RB Honda — 11 pts
  14. Олівер Беармен 38 Ferrari — 6 pts
  15. П'єр Гаслі 10 Alpine Renault — 6 pts
  16. Кевін Магнуссен 20 Haas Ferrari — 5 pts
  17. Естебан Окон 31 Alpine Renault — 3 pts
  18. Алекс Албон 23 Williams Mercedes — 2 pts

Кубок конструкторів після 11 етапу, гран-прі Австрії 2024

  1. Red Bull Racing Honda — 355 очок
  2. Ferrari — 291 очко
  3. McLaren Mercedes — 268 пунктів
  4. Mercedes — 196 пунктів
  5. Aston Martin Mercedes — 58 пунктів
  6. RB Honda — 30 пунктів
  7. Haas Ferrari — 19 пунктів
  8. Alpine Renault — 9 пунктів
  9. Williams Mercedes — 2 пункти