Нидерланды — Англия: где смотреть матч, в котором определится последний финалист Евро-2024

Команду "Трех львов" считают отчасти фаворитом матча. На победу команды Гарета Саутгейта дают коєффициент 2,76.

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Сборная Нидерландов сыграет со сборной Англии в 1/2 финала чемпионата Европы. Поединок состоится 10 июля на "BVB Штадион Дортмунд" в одноименном городе. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.

Нидерланды – Англия: где смотреть матч полуфинала Евро-2024

В Украине официальный транслятор турнира — сервис Megogo. Трансляция также будет доступна на региональных телеканалах "Суспильного".

Нидерланды – Англия: ставки букмекеров

Болельщики "оранжевых" в Дортмунде

Команду "Трех львов" считают все же фаворитом матча. На победу команды Гарета Саутгейта дают 2,76. На успехе "оранжевых" сумму ставки можно будет умножить на коэффициент 3,20. Ничью — 2,92.

Нидерланды начали этап плей-офф с уверенной победы в матче против Румынии — 3:0. Забивали Коди Гакпо и Даниил Мален (дубль). В 1/4 финала "оранжевые" одержали волевую над Турцией. Голы на счету Де Врея и Мюлдюра (автогол).

Англия в своих матчах плей-офф дважды играла овертаймы. Вначале были сильнее сборной Словакии (забивали Беллингем и Кейн). В 1/4 была серия пенальти против Швейцарии. 5 точных ударов и сейв от Пикфора позволили пройти дальше.

Напомним, что 16-летний Ламин Ямаль сравнял счет в полуфинальном матче против Франции и стал самым юным автором гола в истории Чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что турецкого футболиста Мериха Демирала дисквалифицировали за "волчий салют" в матче против Австрии.