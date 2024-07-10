Нідерланди — Англія: де дивитися матч, у якому визначиться останній фіналіст Євро-2024

Команду "Трьох левів" вважають почасти фаворитом матчу. На перемогу команди Гарета Саутгейта дають коефіцієнт 2,76.

Related video

Збірна Нідерландів зіграє зі збірною Англії в 1/2 фіналу чемпіонату Європи. Поєдинок відбудеться 10 липня на "BVB Штадіон Дортмунд" в однойменному місті. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

Нідерланди — Англія: де дивитися матч півфіналу Євро-2024

В Україні офіційний транслятор турніру — сервіс Megogo. Трансляція також буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного".

Нідерланди — Англія: ставки букмекерів

Уболівальники "помаранчевих" у Дортмунді

Команду "Трьох левів" вважають усе ж таки фаворитом матчу. На перемогу команди Гарета Саутгейта дають 2,76. На успіх "помаранчевих" суму ставки можна буде помножити на коефіцієнт 3,20. Нічию — 2,92.

Нідерланди розпочали етап плей-оф з упевненої перемоги в матчі проти Румунії — 3:0. Забивали Коді Гакпо і Данило Мален (дубль). В 1/4 фіналу "помаранчеві" здобули вольову над Туреччиною. Голи на рахунку Де Врея і Мюлдюра (автогол).

Англія у своїх матчах плей-оф двічі грала овертайми. Спочатку були сильнішими за збірну Словаччини (забивали Беллінгем і Кейн). В 1/4 була серія пенальті проти Швейцарії. 5 точних ударів і сейв від Пікфора дозволили пройти далі.

Нагадаємо, що 16-річний Ламін Ямаль зрівняв рахунок у півфінальному матчі проти Франції та став наймолодшим автором гола в історії Чемпіонатів Європи.

Раніше повідомлялося, що турецького футболіста Меріха Демірала дискваліфікували за "вовчий салют" у матчі проти Австрії.