Турецького футболіста Меріха Демірала дискваліфікували за "вовчий салют"

Меріх показав жест вкрай правій турецькій організації "Бозкурт" ("Сірі вовки") після матчу з Австрією. І спричинив дипломатичний скандал.

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Турецького футболіста Меріха Демірала дискваліфікували на два матчі через показаний ним жест після матчу з Австрією. Меріх показав так званий "вовчий салют", жест організації "Сірі вовки" ("Бозкурт"), що була створена під патронажем Партії націоналістичного руху (MHP), сповідує вкрай радикальні погляди та ідеї пантюркізму. Бойовиків організації звинувачували в низці вбивств і терористичних актів, зокрема в замаху на Папу Римського Іоанна Павла II 1981 року. Про дискваліфікацію Меріха Демірала повідомили в Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА), пише Reuters.

В УЄФА підкреслили, що турецького гравця покарано "за порушення основних правил гідної поведінки і за шкоду репутації футболу".

Меріх Демірал після гри з Австрією Фото: Getty Images

Футбольна асоціація Туреччини планує оскаржити це рішення, повідомили турецькі ЗМІ.

"Краса й азарт футболу не повинні бути затьмарені політичними рішеннями", — заявив віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, закликавши до скасування заборони.

Отже, Демірал пропустить суботній матч чвертьфіналу проти збірної Нідерландів, а також півфінал Євро-2024, якщо Туреччина туди потрапить. І зможе вийти на поле тільки у фіналі, якщо турецька збірна дійде до фіналу. На матчі збірної Туреччини проти Нідерландів збирався бути присутнім президент Реджеп Ердоган, який через це скасував заплановану раніше поїздку в Азербайджан.

Меріх Демірал після гри з Австрією

Жест Демірала призвів до дипломатичного скандалу між Німеччиною, де проходить Євро-2024, і Туреччиною. Міністерства закордонних справ цих держав викликали послів одна одної. Анкара звинуватила владу Німеччини у ксенофобії, а в Берліні заявили, що "символам турецьких правих екстремістів не місце на наших стадіонах".

Нагадаємо, сам Демірал після матчу з Австрією (Туреччина перемогла 2:1 завдяки двом його голам) опублікував фото в соцмережах із "вовчим салютом" і написав: "Який щасливий той, хто може назвати себе турком". Він також заявив, що спланував цей жест і пишається ним. Туреччина вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи вперше з 2008 року.