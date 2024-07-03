Глава МВС Німеччини закликала покарати турецького футболіста через жест на Євро: подробиці

"Зірку" турецької збірної з футболу Меріха Демірала можуть оштрафувати або дискваліфікувати. На екстремістський жест звернула увагу міністр внутрішніх справ Німеччини.

Related video

Під час 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу між збірними Австрії та Туреччини захисник саудівського клубу "Аль-Ахлі" Меріх Демірал продемонстрував правоекстремістський жест, у політичному контексті відомий як "вовче вітання". Про це пише BILD.

Цей жест є одним із символів турецького ультранаціоналістичного воєнізованого угруповання Bozkurtlar ("Бозкурт" або "Сірі вовки").

Федеральне відомство із захисту Конституції пояснює, що цей рух ґрунтується на націоналістичній, антисемітській і расистській правоекстремістській ідеології з метою створення великої імперії, яка має включати в себе всі тюркські народи від Балкан до Китаю.

В УЄФА заявили, що проводять розслідування у справі Демірала.

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер закликала покарати спортсмена.

"Символам турецьких правих екстремістів немає місця на наших стадіонах. Використання чемпіонату Європи з футболу як платформи для расизму абсолютно неприйнятне. Ми очікуємо, що УЄФА розслідує цю справу і перевірить можливість санкцій", — написала Фезер у мережі Х.

Як пише Reuters, після матчу Демірал заявив, що він спланував цей жест і пишається ним.

"У мене в голові був певний план святкування. Ось що я зробив. Це пов'язано з турецькою ідентичністю, тому що я дуже пишаюся тим, що я турок", — сказав він.

Якщо Демірал буде визнаний винним, йому може загрожувати штраф або дискваліфікація перед чвертьфінальною грою з командою Нідерландів у суботу, 6 липня.

Нагадаємо, що 19-річний гравець збірної Туреччини Арда Гюлер набрав мільйон фанатів на Євро.