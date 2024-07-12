Российских футболистов не пустили в Эстонию на матч Лиги конференций

По словам журналистов, фамилии футболистов, которые остались в Армении, не называются. Цвета армянского "Урарту" защищают шесть граждан РФ.

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Четырех российских футболистов "Урарту" (Ереван) не пустили в Эстонию, где армянский клуб должен был встретиться в поединке с местной командой "Калева" в матче квалификации Лиги конференций. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на главного тренера клуба из Еревана Дмитрия Гунько.

"В нашей команде есть представители России, — сказал Гунько на пресс-конференции. — Они, клуб и все мы до последнего момента ожидали, что они получат разрешение на въезд. На данный момент этого разрешения нет".

По словам тренера, их участие в матче исключено. Фамилии футболистов, которые остались в Армении, не называются. Цвета "Урарту" защищают шесть граждан РФ: Александр Мелихов, Александр Пуцко, Олег Поляков и Антон Килин, Леон Сабуа и Иван Игнатьев.

Подобное уже было в прошлом году. Российским игрокам казахстанского "Тобола" не открыли чешские визы на выездной матч против "Виктории Пльзень". Без визы остался и фитнес-тренер Евгений Кресик.

Но после угрозы бойкота вмешалась УЕФА и визы все же сделали.

Напомним, что в Бразилии полицейский выстрелил во вратаря команды, которая проиграла в матче региональной лиги.

Также сообщалось, что турецкого защитника Мериха Демирала дисквалифицировали за "волчий салют" в матче плей-офф Евро-2024.