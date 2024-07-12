Російських футболістів не пустили в Естонію на матч Ліги конференцій

За словами журналістів, прізвища футболістів, які залишилися у Вірменії, не називаються. Кольори вірменського "Урарту" захищають шість громадян РФ.

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Чотирьох російських футболістів "Урарту" (Єреван) не пустили до Естонії, де вірменський клуб мав зустрітися в поєдинку з місцевою командою "Калева" в матчі кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє "Спорт-Экспресс" із посиланням на головного тренера клубу з Єревана Дмитра Гунька.

"У нашій команді є представники Росії, — сказав Гунько на пресконференції. — Вони, клуб і всі ми до останнього моменту очікували, що вони отримають дозвіл на в'їзд. На цей час цього дозволу немає".

За словами тренера, їхня участь у матчі виключена. Прізвищ футболістів, які залишилися у Вірменії, не називають. Кольори "Урарту" захищають шестеро громадян РФ: Олександр Меліхов, Олександр Пуцко, Олег Поляков і Антон Кілін, Леон Сабуа та Іван Ігнатьєв.

Подібне вже траплялося минулого року. Російським гравцям казахстанського "Тобола" не відкрили чеські візи на виїзний матч проти "Вікторії Пльзень". Без візи залишився і фітнес-тренер Євген Кресик.

Але після погрози бойкоту втрутилася УЄФА і візи все ж зробили.

Нагадаємо, що в Бразилії поліціянт вистрілив у воротаря команди, яка програла в матчі регіональної ліги.

Також повідомлялося, що турецького захисника Меріха Демірала дискваліфікували за "вовчий салют" у матчі плей-оф Євро-2024.