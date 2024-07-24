Зинедин Зидан, или Омар Си: кто зажжет олимпийский огонь в Париже

Президент оргкомитета Парижских игр 2024 года Тони Эстанге уже заявил, что человек, который зажжет огонь на Олимпиаде в пятницу, еще не знает, что его выбрали.

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Личность человека, который зажжет Олимпийский огонь в ночь церемонии открытия, является одним из самых тщательно охраняемых секретов спорта, о котором знают менее десятка человек. Так что пока неизвестно, кто зажжет Олимпийский огонь на церемонии открытия игр в Париже. Но у журналистов есть предположения. Об этом пишет Sport star.

Президент оргкомитета Парижских игр 2024 года Тони Эстанге в воскресенье заявил, что человек, который зажжет олимпийский огонь в пятницу, 26 июля, еще не знает, что его выбрали.

Но пока список претендентов сузили до топ-5. В список вошли и спортсмены и знаменитости.

Мари-Жозе Перек

56-летняя легкоатлетка по праву считается одной из лучших. Ведь она единственная французская легкоатлетка, трижды первенствовавшая на Олимпийских играх.

Мари-Жозе Перек

Перек, родившаяся в административном центре заморского департамента Гваделупа — городе Бас-Тер. В 16 лет переехала жить в Париж. В 1988 году была включена в национальную легкоатлетическую команду.

Она уже была факелоносцем. Но Эстангент отметил, что нельзя исключать, что это сделает кто-то, кто уже делал это.

Омар Си

Звезда фильма "Неприкасаемые" и сериала Netflix "Люпен", один из самых популярных актеров во Франции и мире.

Омар Си Фото: Getty Images

Выходец из Сенегала вполне может стать тем, кто зажжет Олимпийский огонь.

Зинедин Зидан

Величайший футболист Франции, который помог сборной завоевать свой первый титул чемпиона мира на родной земле в 1998 году, а два года спустя — титул чемпиона Европы. Зидан считается одним из величайших игроков в истории футбола.

Зинедин Зидан Фото: EFE

Он должен был доставить олимпийский огонь в Марсель после того, как его привезли морем из Греции, но в итоге не принял в этой акции участие. Возможно, Зидана "приберегли" для более важной миссии.

Тома Песке

Песке – самый опытный европейский астронавт, который провел в космосе почти 400 дней и, возможно, столько же дней проведший на экранах телевизоров из-за своей огромной популярности во Франции.

Астронавт Тома Песке Фото: Wikipedia

И он один из фаворитов на роль факелоносца.

Неизвестный выживший

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что решила поддержать заявку на проведение Олимпиады после того, как радикальные исламисты убили 130 человек в ночь резни по всему Парижу 13 ноября 2015 года, надеясь поднять настроение парижан. Было бы уместно увидеть, как один или несколько выживших после атак зажгут Олимпийский огонь в пятницу, отмечают журналисты.

Напомним, в мае Олимпийский комитет озвучил украинским атлетам правила поведения со спортсменами из РФ. Они будут выступать под нейтральным флагом.