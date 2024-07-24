Зінедін Зідан або Омар Сі: хто запалить олімпійський вогонь у Парижі

Президент оргкомітету Паризьких ігор 2024 року Тоні Естанге вже заявив, що людина, яка запалить вогонь на Олімпіаді в п'ятницю, ще не знає, що її обрали.

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Особистість людини, яка запалить Олімпійський вогонь у ніч церемонії відкриття, є одним із найпотаємніших секретів спорту, про який знають менш ніж десяток людей. Тож поки що невідомо, хто запалить Олімпійський вогонь на церемонії відкриття ігор у Парижі. Але у журналістів є припущення. Про це пише Sport star.

Президент оргкомітету Паризьких ігор 2024 року Тоні Естанге в неділю заявив, що людина, яка запалить олімпійський вогонь у п'ятницю, 26 липня, ще не знає, що її обрали.

Але поки що список претендентів звузили до 5. До списку увійшли і спортсмени, і знаменитості.

Марі-Жозе Перек

56-річна легкоатлетка по праву вважається однією з найкращих. Адже вона єдина французька легкоатлетка, яка тричі здобула першість на Олімпійських іграх.

Марі-Жозе Перек

Перек, яка народилася в адміністративному центрі заморського департаменту Гваделупа — місті Бас-Тер, у 16 років переїхала жити до Парижа. У 1988 році була зарахована до національної легкоатлетичної команди.

Вона вже була факелоносцем. Але Естангент зазначив, що не можна виключати, що це зробить хтось, хто вже робив це.

Омар Сі

Зірка фільму "Недоторканні" і серіалу Netflix "Люпен", один із найпопулярніших акторів у Франції та світі.

Омар Сі Фото: Getty Images

Виходець із Сенегалу цілком може стати тим, хто запалить Олімпійський вогонь.

Зінедін Зідан

Найвеличніший футболіст Франції, який допоміг збірній завоювати свій перший титул чемпіона світу на рідній землі 1998 року, а два роки потому — титул чемпіона Європи. Зідана вважають одним із найвидатніших гравців в історії футболу.

Зінедін Зідан Фото: EFE

Він мав доставити олімпійський вогонь до Марселя після того, як його привезли морем із Греції, але зрештою не взяв у цій акції участі. Можливо, Зідана "приберегли" для важливішої місії.

Тома Песке

Песке — найдосвідченіший європейський астронавт, який провів у космосі майже 400 днів і, можливо, стільки ж днів провів на екранах телевізорів через свою величезну популярність у Франції.

Астронавт Тома Песке Фото: Wikipedia

І він один із фаворитів на роль факелоносця.

Невідомий вцілілий

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що вирішила підтримати заявку на проведення Олімпіади після того, як радикальні ісламісти вбили 130 осіб у ніч різанини по всьому Парижу 13 листопада 2015 року, сподіваючись підняти настрій парижан. Було б доречно побачити, як один або кілька тих, хто вижив після атак, запалять Олімпійський вогонь у п'ятницю, зазначають журналісти.

Нагадаємо, у травні Олімпійський комітет озвучив українським атлетам правила поведінки зі спортсменами з РФ. Вони виступатимуть під нейтральним прапором.