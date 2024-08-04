Олимпийская спортсменка из Бельгии подхватила кишечную палочку во время соревнований в Сене

Клэр Мишель попала в больницу, а ее команда была вынуждена сняться с соревнований в смешанном триатлоне.

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Бельгийская эстафетная команда лишилась права участвовать в смешанном триатлоне на Олимпиаде в Париже после того, как спортсменка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной инфекцией. Причной недуга, как полагают, стала вода из реки Сены. Об этом сообщает Daily Mail.

Клэр Мишель находится в больнице после того, как, как сообщается, она была инфицирована кишечной палочкой.

Тренировка в воскресенье была отменена из-за проливных дождей в Париже. Бельгия отказалась от участия в сомнительном триатлоне в понедельник.

По имеющимся в стране данным, Клэр Мишель была инфицирована бактерией E.coli, которая может вызывать множество неприятных проблем с желудком и кишечником.

Соревнования по триатлону и купание в грязной Сене

Такое развитие событий создаст еще больше проблем для организаторов Олимпиады 2024 года, поскольку по-прежнему возникают серьезные вопросы о чистоте реки, которая на протяжении последних ста лет была непригодна для плавания.

Мужской триатлон, в котором победил британец Алекс Йи, в итоге был перенесен, а ознакомительные соревнования среди мужчин и женщин были отменены в начале Игр.

Уровень кишечной палочки был признан слишком высоким, несмотря на операцию по очистке стоимостью 1 миллиард евро. В своем заявлении бельгийский комитет выразил надежду, что "уроки будут извлечены для будущих соревнований по триатлону". Он добавил, что Мишель "к сожалению, заболела и должна сняться с соревнований".

На пресс-конференции в воскресенье организаторы не сообщили последние данные об уровне бактерий.

Жольен Вермейлен, также входящая в состав сборной Бельгии, пожаловалась на качество воды в Сене.

На прошлой неделе бельгийка Жольен Вермейлен заявила, что, находясь в воде, она "почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать", но позже заявила, что ее слова были переведены неправильно.

Примерно за месяц до начала Игр тесты, проведенные группой мониторинга, показали, что уровень кишечной палочки, которая связана с фекалиями и может вызывать диарею, инфекции мочевыводящих путей, сепсис и пневмонию, в 10 раз превышает допустимые уровни.

Напомним, кроме ситуации с Сеной, Олимпиада в Париже "богата" и на другие скандалы. К женским соревнованиям по боксу были допущены две спортсменки, которые ранее не прошли гендерный тест.