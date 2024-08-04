Олімпійська спортсменка з Бельгії підхопила кишкову паличку під час змагань у Сені

Клер Мішель потрапила до лікарні, а її команда була змушена знятися зі змагань у змішаному триатлоні.

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Бельгійська естафетна команда позбулася права брати участь у змішаному триатлоні на Олімпіаді в Парижі після того, як спортсменка Клер Мішель була госпіталізована з кишковою інфекцією. Причиною недуги, як вважають, стала вода з річки Сени. Про це повідомляє Daily Mail.

Клер Мішель перебуває в лікарні після того, як, як повідомляється, вона була інфікована кишковою паличкою.

Тренування в неділю було скасовано через проливні дощі в Парижі. Бельгія відмовилася від участі в сумнівному тріатлоні в понеділок.

За наявними в країні даними, Клер Мішель була інфікована бактерією E.coli, яка може спричиняти безліч неприємних проблем зі шлунком і кишечником.

Змагання з тріатлону та купання в брудній Сені

Такий розвиток подій створить ще більше проблем для організаторів Олімпіади 2024 року, оскільки, як і раніше, виникають серйозні питання щодо чистоти річки, яка протягом останніх ста років була непридатна для плавання.

Чоловічий триатлон, у якому переміг британець Алекс Йі, зрештою було перенесено, а ознайомлювальні змагання серед чоловіків і жінок було скасовано на початку Ігор.

Рівень кишкової палички було визнано занадто високим, незважаючи на операцію з очищення вартістю 1 мільярд євро. У своїй заяві бельгійський комітет висловив сподівання, що "уроки будуть зроблені для майбутніх змагань з триатлону". Він додав, що Мішель "на жаль, захворіла і повинна знятися зі змагань".

На пресконференції в неділю організатори не повідомили останні дані про рівень бактерій.

Жольєн Вермейлен, яка також входить до складу збірної Бельгії, поскаржилася на якість води в Сені.

Минулого тижня бельгійка Жольєн Вермейлен заявила, що, перебуваючи у воді, вона "відчула і побачила речі, про які нам не слід надто багато думати", але пізніше заявила, що її слова переклали неправильно.

Приблизно за місяць до початку Ігор тести, проведені групою моніторингу, показали, що рівень кишкової палички, яка пов'язана з фекаліями і може спричиняти діарею, інфекції сечовивідних шляхів, сепсис і пневмонію, у 10 разів перевищує допустимі рівні.

Нагадаємо, окрім ситуації з Сеною, Олімпіада в Парижі "багата" й на інші скандали. До жіночих змагань з боксу були допущені дві спортсменки, які раніше не пройшли гендерний тест.