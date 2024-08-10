Алжирка Иман Хелиф получила "золото" в боксерском поединке на Олимпиаде-2024 (видео)

Алжир получил второе "золото" на Олимпийских играх 2024 в Париже благодаря победе боксерки Иман Хелиф над китайской боксеркой Ян Лю. При этом Лю в прошлом уже получала олимпийское золото.

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В ночь на 10 августа состоялся финальный поединок в женском боксе в весе до 66 кг. Боксер из Алжира Иман Хелиф завоевала "золото". На видео с места событий можно увидеть, как рефери поднимает ее руку в боксерской перчатке в знак победы. О деталях боксерского поединка написали на портале Олимпийских игр 2024.

Алжирка вышла на ринг с представительницей Китая Ян Лю, говорится в статье. Финальный счет поединка по боксу между женщинами в полусреднем весе — "пять-ноль" в пользу Иман Хелиф. В коротком обращении 25-летняя победительница заявила, что счастлива, потому что много тренировалась последние восемь лет.

"В течение восьми лет это была моя мечта. Я работала восемь лет, не спала, восемь лет уставала, и теперь я олимпийская чемпионка и золотая медалистка", — сказала Хелиф.

Имар Хелиф четыре года назад участвовала в Олимпийских играх-2020 в Токио, напомнили журналисты. После этого она побеждала в Средиземноморских играх 2022 года и в Арабских играх 2023 года. Ее соперница Ян Лю, в свою очередь, в Токио стала золотой медалисткой и 2023 году победила на Чемпионате мира.

На коротком видео, которое опубликовал аккаунт Algerian Union Videos в сети X (Twitter), можно увидеть, как рефери поднял руку Хелиф в знак победы и как она показывала радость от получения "золота".

Отметим, Фокус писал об обстоятельствах, которые сопровождали победу Хелиф. Сначала итальянская боксерка Анджела Карини через 45 секунд поединка с алжиркой заявила, что признает поражение и заявила, что удары, которые она отбывала, были невероятные. После этого в СМИ появились публикации с сомнениями относительно того, действительно ли боксерка из Алжира является женщиной. Международный олимпийский комитет завил, что идентифицирует ее как лицо женского пола по паспорту. После этого признал, что видел результаты гормонального теста и теста на определение пола, который провели по заказу Международной ассоциации бокса (International Boxing Association, IBA). Тесты якобы показали мужской уровень тестостерона при женском хромосомном наборе. Данные этих тестов МОК не принял во внимание из-за скомпрометированности этой федерации и возможных связей с РФ.

Напоминаем, 9 августа стало известно о выходе в финал турнира по вольной борьбе украинки Ирины Коляденко. В тот же день "серебро" получили каноистки Олимпийской сборной Украины.