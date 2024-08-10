Алжирка Іман Хеліф здобула "золото" у боксерському поєдинку на Олімпіаді-2024 (відео)

Алжир здобув друге "золото" на Олімпійських іграх 2024 у Парижі завдяки перемозі боксерки Іман Хеліф над китайською боксеркою Ян Лю. При цьому Лю у минулому вже здобувала олімпійське золото.

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В ніч на 10 серпня відбувся фінальний поєдинок у жіночому боксі у вазі до 66 кг. Боксерка з Алжиру Іман Хеліф здобула "золото". На відео з місця подій можна побачити, як рефері підіймає її руку в боксерській рукавичці на знак перемоги. Про деталі боксерського поєдинку написали на порталі Олімпійських ігор 2024.

Алжирка вийшла на ринг з представницею Китаю Ян Лю, ідеться у статті. Фінальний рахунок двобою з боксу між жінками у напівсередній вазі — "п'ять-нуль" на користь Іман Хеліф. У короткому зверненні 25-річна переможниця заявила, що щаслива, бо багато тренувалась останніх вісім років.

"Протягом восьми років це була моя мрія. Я працювала вісім років, не спала, вісім років втомлювалась, і тепер я олімпійська чемпіонка і золота медалістка", — сказала Хеліф.

Імар Хеліф чотири роки тому брала участь у Олімпійських іграх-2020 у Токіо, нагадали журналісти. Після цього вона перемагала у Середземноморських іграх 2022 року та у Арабських іграх 2023. Її суперниця Ян Лю, своєю чергою, у Токіо стала золотою медалісткою і 2023 році перемогла на Чемпіонаті світу.

На короткому відео, яке опублікував акаунт Algerian Union Videos у мережі X (Twitter), можна побачити, як рефері підняв руку Хеліф на знак перемоги і як вона показувала радість від здобуття "золота".

Зазначимо, Фокус писав про обставини, які супроводжували перемогу Хеліф. Спершу італійська боксерка Анджела Каріні через 45 секунд двобою з алжиркою заявила, що визнає поразку і заявила, що удари, які вона відбувала, були неймовірні. Після цього у ЗМІ з'явились публікації з сумнівами щодо того, чи боксерка з Алжиру дійсно є жінкою. Міжнародний олімпійський комітет завив, що ідентифікує її як особу жіночої статі за паспортом. Після цього визнав, що бачив результати гормонального тесту і тесту на визначення статі, який провели на замовлення Міжнародної асоціації боксу (International Boxing Association, IBA). Тести начебто показали чоловічий рівень тестостерону при жіночому хромосомному наборі. Дані цих тестів МОК не взяв до уваги через скомпрометованість цієї федерації і можливі зв'язки з РФ.

Нагадуємо, 9 серпня стало відомо про вихід у фінал турніру з вільної боротьби українки Ірини Коляденко. Того ж дня "срібло" здобули каноїстки Олімпійської збірної України.