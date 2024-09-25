50 фанатов задержали за запрещенные предметы. Динамо – Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Тренер "Лацио" Марко Барони сообщил, что на матч портив "Динамо" могут выйти и резервисты. 50 фанатам "небесно-голубых" немецкая полиция запретила вход на стадион. Их задержали с запрещенными опасными предметами.

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Киевское "Динамо" в среду, 25 сентября стартует в Лиге Европы нового формата. В первом матче киевляне сыграют против римского "Лацио", который сейчас идет на 8-м месте в Серии А. Ту же строчку в турнирной таблице лациале заняли и по итогам всего прошлого сезона.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "ЛАЦИО"

Лига Европы. Стартовый тур

Гамбург, "Фолькспаркштадион"

Главный арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция), VAR: Агелос Эвангелу (Греция)

"Динамо" (Киев) – "Лацио" (Италия) – 0:0

100 МИНУТ ДО МАТЧА. На арене ФК "Гамбург" все готово к матчу.

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110 МИНУТ ДО МАТЧА. "Орлы" сыграют в желтой форме.

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Фанаты "Лацио" Фото: X (Twitter)

2 ЧАСА 10 МИНУТ ДО МАТЧА. Некоторых фанатов "Лацио" не пустят на стадион в Гамбурге. Сотни фанатов "бьянкочелести" приехали в немецкий город, но у некоторых местная полиция нашла запрещенные предметы. Руководство клуба на официальном сайте опубликовало заявление о том ,что полиция задержала некоторых болельщиков. Фанатов итальянского клуба призвали придерживаться правил. Журналист Андреа Педулья сообщил, что примерно 50 итальянцам запретили доступ на стадион. По информации аккаунта в соцсети X LazioSpace, в на гостевой сектор "Фолькспаркштадиона" продали порядка 850 билетов.

2 ЧАСА 30 МИНУТ ДО МАТЧА. Главный тренер римского клуба Марко Барони перед матчем заявил, что ожидает жесткой игры от украинской команды. По его словам, в матче с "Динамо" смогут проявить себя футболисты обоймы, которые не всегда попадают в стартовые 11. Тренер также отметил, что нападающий команды Валентин Кастельянос может выйти на поле, но последние несколько дней не тренировался.

Накануне президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью немецким СМИ заявил, что ждет победы от своей команды в матче Динамо – Лацио.