50 фанатов задержали за запрещенные предметы. Динамо – Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Тренер "Лацио" Марко Барони сообщил, что на матч портив "Динамо" могут выйти и резервисты. 50 фанатам "небесно-голубых" немецкая полиция запретила вход на стадион. Их задержали с запрещенными опасными предметами.
Киевское "Динамо" в среду, 25 сентября стартует в Лиге Европы нового формата. В первом матче киевляне сыграют против римского "Лацио", который сейчас идет на 8-м месте в Серии А. Ту же строчку в турнирной таблице лациале заняли и по итогам всего прошлого сезона.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "ЛАЦИО"
Лига Европы. Стартовый тур
Гамбург, "Фолькспаркштадион"
Главный арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция), VAR: Агелос Эвангелу (Греция)
"Динамо" (Киев) – "Лацио" (Италия) – 0:0
100 МИНУТ ДО МАТЧА. На арене ФК "Гамбург" все готово к матчу.
110 МИНУТ ДО МАТЧА. "Орлы" сыграют в желтой форме.
2 ЧАСА 10 МИНУТ ДО МАТЧА. Некоторых фанатов "Лацио" не пустят на стадион в Гамбурге. Сотни фанатов "бьянкочелести" приехали в немецкий город, но у некоторых местная полиция нашла запрещенные предметы. Руководство клуба на официальном сайте опубликовало заявление о том ,что полиция задержала некоторых болельщиков. Фанатов итальянского клуба призвали придерживаться правил. Журналист Андреа Педулья сообщил, что примерно 50 итальянцам запретили доступ на стадион. По информации аккаунта в соцсети X LazioSpace, в на гостевой сектор "Фолькспаркштадиона" продали порядка 850 билетов.
2 ЧАСА 30 МИНУТ ДО МАТЧА. Главный тренер римского клуба Марко Барони перед матчем заявил, что ожидает жесткой игры от украинской команды. По его словам, в матче с "Динамо" смогут проявить себя футболисты обоймы, которые не всегда попадают в стартовые 11. Тренер также отметил, что нападающий команды Валентин Кастельянос может выйти на поле, но последние несколько дней не тренировался.
Накануне президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью немецким СМИ заявил, что ждет победы от своей команды в матче Динамо – Лацио.