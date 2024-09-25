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Спорт

50 фанатов задержали за запрещенные предметы. Динамо – Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Фанаты "Лацио", лига чемпионов, динамо лацио, футбол
Фото: fcdynamo.kiev.ua | "Динамо" Киев

Тренер "Лацио" Марко Барони сообщил, что на матч портив "Динамо" могут выйти и резервисты. 50 фанатам "небесно-голубых" немецкая полиция запретила вход на стадион. Их задержали с запрещенными опасными предметами.

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Киевское "Динамо" в среду, 25 сентября стартует в Лиге Европы нового формата. В первом матче киевляне сыграют против римского "Лацио", который сейчас идет на 8-м месте в Серии А. Ту же строчку в турнирной таблице лациале заняли и по итогам всего прошлого сезона.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ "ДИНАМО" – "ЛАЦИО"

Лига Европы. Стартовый тур

Гамбург, "Фолькспаркштадион"

Главный арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция), VAR: Агелос Эвангелу (Греция)

"Динамо" (Киев) – "Лацио" (Италия) – 0:0

100 МИНУТ ДО МАТЧА. На арене ФК "Гамбург" все готово к матчу.

Динамо Лацио Fullscreen
Динамо Лацио
Динамо Лацио Fullscreen
Динамо Лацио
Динамо Лацио Fullscreen
Динамо Лацио
Динамо Лацио Fullscreen
Динамо Лацио
Динамо Лацио
Динамо Лацио
Динамо Лацио
Динамо Лацио

110 МИНУТ ДО МАТЧА. "Орлы" сыграют в желтой форме.

Лацио Динамо Fullscreen
Лацио Динамо
Лацио Динамо Fullscreen
Лацио Динамо
Лацио Динамо Fullscreen
Лацио Динамо
Лацио Динамо Fullscreen
Лацио Динамо
Лацио Динамо
Лацио Динамо
Лацио Динамо
фанаты лацио, динамо лацио, Лацио лига европы, лига европы, динамо киев Fullscreen
Фанаты "Лацио"
Фото: X (Twitter)

2 ЧАСА 10 МИНУТ ДО МАТЧА. Некоторых фанатов "Лацио" не пустят на стадион в Гамбурге. Сотни фанатов "бьянкочелести" приехали в немецкий город, но у некоторых местная полиция нашла запрещенные предметы. Руководство клуба на официальном сайте опубликовало заявление о том ,что полиция задержала некоторых болельщиков. Фанатов итальянского клуба призвали придерживаться правил. Журналист Андреа Педулья сообщил, что примерно 50 итальянцам запретили доступ на стадион. По информации аккаунта в соцсети X LazioSpace, в на гостевой сектор "Фолькспаркштадиона" продали порядка 850 билетов.

2 ЧАСА 30 МИНУТ ДО МАТЧА. Главный тренер римского клуба Марко Барони перед матчем заявил, что ожидает жесткой игры от украинской команды. По его словам, в матче с "Динамо" смогут проявить себя футболисты обоймы, которые не всегда попадают в стартовые 11. Тренер также отметил, что нападающий команды Валентин Кастельянос может выйти на поле, но последние несколько дней не тренировался.

Накануне президент киевского клуба Игорь Суркис в интервью немецким СМИ заявил, что ждет победы от своей команды в матче Динамо – Лацио.