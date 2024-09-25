50 фанатів затримано. "Динамо" — "Лаціо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Тренер "Лаціо" Марко Бароні повідомив, що на матч проти "Динамо" можуть вийти й резервісти. 50 фанатам "небесно-блакитних" німецька поліція заборонила вхід на стадіон. Їх затримали із забороненими небезпечними предметами.

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Київське "Динамо" в середу, 25 вересня стартує в Лізі Європи нового формату. У першому матчі кияни зіграють проти римського "Лаціо", який зараз йде на 8-му місці в Серії А. Ту саму сходинку в турнірній таблиці лаціалі посіли й за підсумками всього минулого сезону.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ "ДИНАМО" – "ЛАЦІО"

Ліга Європи. Стартовий тур

Гамбург, "Фолькспаркштадіон"

Головний арбітр: Тасос Сідіропулос (Греція), VAR: Агелос Евангелу (Греція)

"Динамо" (Київ) — "Лаціо" (Італія) — 0:0

Фанати "Лаціо" Фото: X (Twitter)

2 ГОДИНИ 10 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Деяких фанатів "Лаціо" не пустять на стадіон у Гамбурзі. Сотні фанатів "бьянкочелесті" приїхали в німецьке місто, але у деяких місцева поліція знайшла заборонені предмети. Керівництво клубу на офіційному сайті опублікувало заяву про те, що поліція затримала деяких уболівальників. Фанатів італійського клубу закликали дотримуватися правил. Журналіст Андреа Педулья повідомив, що приблизно 50 італійцям заборонили доступ на стадіон. За інформацією акаунта в соцмережі X LazioSpace, на гостьовий сектор "Фолькспаркштадіона" продали приблизно 850 квитків.

2 ГОДИНИ 30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Головний тренер римського клубу Марко Бароні перед матчем заявив, що очікує жорсткої гри від української команди. За його словами, у матчі з "Динамо" зможуть проявити себе футболісти обойми, які не завжди потрапляють у стартові 11. Тренер також зазначив, що аргентинський нападник команди Валентин Кастельянос може вийти на поле, але останні кілька днів він не тренувався.