Игрок "Шахтера" сделал тату в честь новорожденной дочери: ребенок оказался не его

Бразильский футболист Винисиус Тобиас и блогер Ингрид Лима встречались долгое время. Но Лима забеременела, когда они разошлись.

Related video

Игрок "Шахтера", бразилец Винисиус Тобиас сделал тату в честь новорожденной дочери, но ребенок оказался не от него. Об этом пишет The Sun.

Правый защитник "Шахтера" решил отметить событие нанесением тату с именем ребенка (Майте) и надписью "Я люблю тебя".

Однако бывшая девушка футболиста сообщила в Instagram, что ребенок не от Тобиаса.

Винисиус Тобиас и блогер Ингрид Лима Фото: Соцсети

Лима написала, что они с Тобиасом окончательно разошлись еще до рождения ребенка, 8 октября. И расходились до того. И в этот период новые отношения были как у нее, так и у Винисиуса, который два года выступал за резервную команду "Реала" на правах аренды. Также они иногда бывали вместе.

"Мы с Винисиусом некоторое время не были вместе. За это время у меня были отношения с другим и у него тоже. Мы оба продолжали жить своей жизнью. Тем временем появилась Майте. Мы решили сделать ДНК-тест. Майта не дочь Винисиуса. Я искренне прошу вас прекратить нападать на него. Мы уже мирно обсудили", — написала блогерша. Кто отец ее новорожденной девочки, она не сообщила.

Сейчас в учетных записях Instagram Винисиуса и Лимы отсутствуют совместные фото. Сам Тобиас не комментировал заявление своей бывшей девушки и не говорил, что будет делать с тату.

Напомним, в 2021 году Винисиус Тобиас играл за молодежную команду бразильского клуба "Интернасьональ", в составе которой провел 23 матча и забил один мяч. К донецкому "Шахтеру" он присоединился в январе 2022 года.