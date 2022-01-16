Еще один бразилец. "Шахтер" объявил о втором трансфере в межсезонье

К донецкому клубу присоединился перспективный бразильский защитник.

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) объявил о прибытии в расположение команды бразильского футболиста Винисиуса Тобиаса, сообщается на официальном сайте клуба.

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Контракт с 17-летним футболистом был подписан еще летом 2021 года, однако украинский клуб ждал, когда футболист станет совершеннолетним и сможет быть заявлен за "Шахтер".

Винисиус Тобиас выступает на позиции правого защитника. Его конкурентами по позиции в донецком "Шахтере" будут Додо и Ефим Конопля.

Футболист уже прошел медосмотр и отправится с новой командой на тренировочный сбор в Турцию.

В 2021 году Винисиус Тобиас играл за молодежную команду бразильского клуба "Интернасьональ", в составе которой провел 23 матча и забил один мяч.

"Это очень талантливый футболист, за которым мы наблюдали достаточно давно и летом достигли соглашения о переходе с ФК "Интернасьонал". Мы верим, что Винисиус будет расти, серьезно прогрессировать и принесет большую пользу "Шахтеру", — так охарактеризовал новичка "Шахтера" генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Винисиус Тобиас стал вторым новичком "Шахтера" в зимнее межсезонье. Ранее клуб объявил о переходе звезды "Аякса" Давида Нереса, за которого "горняки" заплатили амстердамскому клубу 12 миллионов евро. Еще 4 миллиона отправятся в Нидерланды в качестве бонусов, в случае успешного выступления атакующего полузащитника за "Шахтер".

Отметим, что "Шахтер" взял курс на омоложение состава: в течение 2021 года команду поочередно покинули возрастные бразильские футболисты: Тайсон, Дентиньо и Марлос. Еще один футболист, Жуниор Мораес, продлил истекающий контракт на шесть месяцев.

Ранее Фокус рассказывал, что "Шахтер" не планирует продлевать контракт с 32-летним полузащитником Евгением Коноплянкой.