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"Шахтер" подтвердил покупку нападающего сборной Бразилии Нереса (фото)

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Фото: ФК Шахтер | Давид Нерес перешел в "Шахтер"

Футболку "горняков" уже бывшему игроку амстердамского "Аякса" вручил Дарио Срна.

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании крайнего нападающего амстердамского "Аякса" и сборной Бразилии Давида Нереса. Клуб заключил контракт со спортсменом до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба "горняков" на своем сайте.

Футболку "Шахтера" Нересу вручил директор по футболу, бывший игрок команды Дарио Срна. Под каким номером будет выступать "новичок" клуб не сообщил.

Шахтер, трансфер, Давид Нерес, аякс
Шахтер, трансфер, Давид Нерес, аякс
Шахтер, трансфер, Давид Нерес, аякс
Шахтер, трансфер, Давид Нерес, аякс

24-летний Нерес является воспитанником бразильского "Сан-Паулу", в составе которого он в 2016 году дебютировал в чемпионате Бразилии на высшем уровне. За этот клуб спортсмен провел 8 матчей, в которых забил 3 мяча. Уже в январе 2017 года игрока приобрел "Аякс" — в футболке нидерландской команды бразилец играл на протяжении 5 лет. Спортсмен в составе "амстердамцев" принял участие в 180 матчах, забил 47 голов и сделал 43 результативных передачи.

Промо-ролик Нереса

На счету Нереса два Кубка Нидерландов (2019, 2021), 34 матча в Лиге чемпионов (5 голов), 11 матчей в Лиге Европы (2 гола), 7 матчей за сборную Бразилии (1 гол).

Игрок в 2017 году дошел с "Аяксом" до финала ЛЕ, а в 2019 году играл в 1/2 финала ЛЧ.

Отметим, что донецкий клуб сообщил о трансфере спустя сутки после того, как соответствующее сообщение распространила пресс-служба "Аякса". Нидерландский клуб сообщил, что за переход "горняки" заплатят 12 млн евро — эта сумма может увеличиться до 16 млн евро в случае успешных выступлений Нереса в "Шахтере".

В декабре прошлого года Фокус сообщал, что донецкий клуб заинтересовался бразильским атакующим полузащитником Кенеди, права на которого принадлежат лондонскому "Челси".