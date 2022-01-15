"Шахтер" подтвердил покупку нападающего сборной Бразилии Нереса (фото)

Футболку "горняков" уже бывшему игроку амстердамского "Аякса" вручил Дарио Срна.

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании крайнего нападающего амстердамского "Аякса" и сборной Бразилии Давида Нереса. Клуб заключил контракт со спортсменом до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба "горняков" на своем сайте.

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Футболку "Шахтера" Нересу вручил директор по футболу, бывший игрок команды Дарио Срна. Под каким номером будет выступать "новичок" клуб не сообщил.

24-летний Нерес является воспитанником бразильского "Сан-Паулу", в составе которого он в 2016 году дебютировал в чемпионате Бразилии на высшем уровне. За этот клуб спортсмен провел 8 матчей, в которых забил 3 мяча. Уже в январе 2017 года игрока приобрел "Аякс" — в футболке нидерландской команды бразилец играл на протяжении 5 лет. Спортсмен в составе "амстердамцев" принял участие в 180 матчах, забил 47 голов и сделал 43 результативных передачи.

[ + – ] Промо-ролик Нереса

На счету Нереса два Кубка Нидерландов (2019, 2021), 34 матча в Лиге чемпионов (5 голов), 11 матчей в Лиге Европы (2 гола), 7 матчей за сборную Бразилии (1 гол).

Игрок в 2017 году дошел с "Аяксом" до финала ЛЕ, а в 2019 году играл в 1/2 финала ЛЧ.

Отметим, что донецкий клуб сообщил о трансфере спустя сутки после того, как соответствующее сообщение распространила пресс-служба "Аякса". Нидерландский клуб сообщил, что за переход "горняки" заплатят 12 млн евро — эта сумма может увеличиться до 16 млн евро в случае успешных выступлений Нереса в "Шахтере".

В декабре прошлого года Фокус сообщал, что донецкий клуб заинтересовался бразильским атакующим полузащитником Кенеди, права на которого принадлежат лондонскому "Челси".