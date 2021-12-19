Неожиданный трансфер: "Шахтеру" нужен Кенеди

Клубу Рината Ахметова придется провести переговоры с людьми Романа Абрамовича.

Футбольный клуб "Шахтер" проявляет интерес к бразильскому атакующему полузащитнику Кенеди, сообщает издание UOL Esporte.

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По информации издания, итальянский тренер "горняков" Роберто Де Дзерби обратился к руководству донецкого клуба с просьбой приобрести 25-летнего футболиста. На данный момент игрок выступает в Бразилии за клуб "Фламенго" на правах аренды, а его контракт принадлежит лондонскому "Челси", которым владеет российский бизнесмен Роман Абрамович.

Кенеди связан контрактом с "Челси" до 2023 года. Клуб из Рио-де-Жанейро заплатил за аренду игрока 500 тысяч евро, а выкупить трансфер Кенеди бразильцы могут за 10 миллионов евро. Но статистика игрока пока не впечатляет — в 17 матчах он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В составе "Шахтера" уже играет 10 бразильских футболистов. Это Додо, Витао, Марлон, Майкон, Маркос Антонио, Фернандо, Тете, Алан Патрик, Педриньо и Жуниор Мораес, у которого, как и у Марлоса, есть украинский паспорт.

Ранее Фокус рассказывал о переходе футболиста "Шахтера" Марка Мампасси в московский "Локомотив". Агента футболиста, Вадима Шаблия, обвинили в том, что он удалял комментарии негативного содержания под постом о переходе игрока. Мампасси стал третьим игроком "Шахтера", который перешел в российский клуб после начала войны на Донбассе. Ранее такой шаг совершили Ярослав Ракицкий, который стал игроком "Зенита", и Иван Ордец, перешедший в "Динамо" (Москва).

Донецкий клуб объявил об уходе одного из лидеров команды — Марлоса. Бразилец, получивший украинское гражданство, выступал за "Шахтер" с 2014 года и позже был заигран за национальную сборную Украины.