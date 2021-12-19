Несподіваний трансфер: "Шахтарю" потрібен Кенеді

Клубу Ріната Ахметова доведеться провести переговори з людьми Романа Абрамовича.

Футбольний клуб "Шахтар" виявляє інтерес до бразильського атакуючого півзахисника Кенеді, повідомляє видання UOL Esporte.

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За інформацією видання, італійський тренер "гірників" Роберто Де Дзербі звернувся до керівництва донецького клубу із проханням придбати 25-річного футболіста. Наразі гравець виступає у Бразилії за клуб "Фламенго" на правах оренди, а його контракт належить лондонському "Челсі", яким володіє російський бізнесмен Роман Абрамович.

Кенеді пов'язаний контрактом із "Челсі" до 2023 року. Клуб із Ріо-де-Жанейро заплатив за оренду гравця 500 тисяч євро, а викупити трансфер Кенеді бразильці можуть за 10 мільйонів євро. Але статистика гравця поки що не вражає — у 17 матчах він забив один гол і віддав одну результативну передачу.

У складі "Шахтаря" грає 10 бразильських футболістів. Це Додо, Вітао, Марлон, Майкон, Маркос Антоніо, Фернандо, Тете, Алан Патрік, Педріньо та Жуніор Мораєс, який, як і Марлос, має український паспорт.

Раніше Фокус розповідав про перехід футболіста "Шахтаря" Марка Мампассі до московського "Локомотиву". Агента футболіста Вадима Шаблія звинуватили в тому, що він видаляв коментарі негативного змісту під постом про перехід гравця. Мампассі став третім гравцем "Шахтаря", який перейшов до російського клубу після початку війни на Донбасі. Раніше такий крок зробили Ярослав Ракицький, який став гравцем "Зеніту", та Іван Ордець, який перейшов до "Динамо" (Москва).

Донецький клуб оголосив про звільнення одного з лідерів команди — Марлоса. Бразилець, який одержав українське громадянство, виступав за "Шахтар" з 2014 року і пізніше заграв за національну збірну України.