Крупный трансфер. Игрок сборной Бразилии переходит в "Шахтер"

Звезда Лиги чемпионов сезона 2018/2019 продолжит карьеру в чемпионате Украины.

Амстердамский футбольный клуб "Аякс" объявил о трансфере бразильского полузащитника Давида Нереса в донецкий "Шахтер".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как говорится в официальном заявлении клуба, контракт нападающего с "Аяксом" был действителен до 30 июня 2023 года. За трансфер "Аякс" получит сумму в размере 12 млн евро. Она может увеличиться до 16 миллионов евро в зависимости от успешности выступлений Нереса в составе "Шахтера".

Давид Нерес перешел в "Аякс" зимой 2017 года. За пять лет в амстердамском клубе бразилец сыграл в 180 матчах и забил 47 голов.

Он также был одним из ключевых футболистов команды в сезоне 2018/2019, когда "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором уступил "Тоттенхэму".

Кроме того, Давид Нерес является футболистом национальной сборной Бразилии. В ее составе он сыграл 7 матчей и стал победителем Копа Америка-2019.

Ранее Фокус рассказывал, что трансферная стоимость Давида Нереса достигала 50 миллионов евро. В последнее время футболист потерял место в основном составе и был лишен игровой практики. Текущая стоимость 24-летнего футболиста специализированным порталом Transfermarkt.com оценивается в 22 миллиона евро. Также сообщалось, что первое предложение о трансфере не устроило руководство "Аякса", но "Шахтер" планировал увеличить предложенную сумму до 15 млн евро.

В середине декабря в бразильских СМИ появилась информация, что "Шахтер" заинтересован в подписании контракта с бразильским форвардом Кенеди, права на которого принадлежат "Челси". На данный момент этот футболист выступает на родине за клуб "Фламенго", на правах аренды.