Великий трансфер. Гравець збірної Бразилії переходить у "Шахтар"

Зірка Ліги чемпіонів сезону 2018/2019 продовжить кар'єру в чемпіонаті України.

Амстердамський футбольний клуб "Аякс" оголосив про трансфер бразильського півзахисника Давіда Нереса в донецький "Шахтар".

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Як йдеться в офіційній заяві клубу, контракт нападника з "Аяксом" був дійсним до 30 червня 2023 року. За трансфер "Аякс" отримає суму в розмірі 12 млн євро. Вона може збільшитись до 16 мільйонів євро залежно від успішності виступів Нереса в складі "Шахтаря".

Давід Нерес перейшов в "Аякс" взимку 2017 року. За п'ять років в амстердамському клубі бразилець зіграв у 180 матчах і забив 47 голів.

Він також був одним із ключових футболістів команди в сезоні 2018/2019, коли "Аякс" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому поступився "Тоттенгему".

Окрім того, Давід Нерес є футболістом національної збірної Бразилії. У її складі він зіграв 7 матчів і став переможцем Копа Америка-2019.

Раніше Фокус розповідав, що трансферна вартість Давіда Нереса сягала 50 мільйонів євро. Останнім часом футболіст втратив місце в основному складі та був позбавлений ігрової практики. Поточна вартість 24-річного футболіста спеціалізованим порталом Transfermarkt.com оцінюється у 22 мільйони євро. Також повідомлялося, що перша пропозиція про трансфер не влаштувала керівництво "Аяксу", але "Шахтар" планував збільшити запропоновану суму до 15 млн євро.

У середині грудня у бразильських ЗМІ з'явилася інформація, що "Шахтар" зацікавлений у підписанні контракту з бразильським форвардом Кенеді, права на якого належать "Челсі". Зараз цей футболіст виступає на батьківщині за клуб "Фламенго", на правах оренди.