Коштував 50 млн євро. "Шахтарю" знадобилася зірка "Аякса"

Під час переговорів між клубами обговорюються також бонуси: "Шахтар" готовий залишити за "Аяксом" частину економічних прав на футболіста.

Скаути донецького "Шахтаря" мають намір поповнити склад ще одним вихідцем із Бразилії. За крайнього нападника "Аякса" Давіда Нереса "оранжево-чорні" можуть запропонувати амстердамцям 15 млн євро. Про це повідомляє Goal Brazil.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Transfermarkt оцінює поточну вартість 24-річного футболіста в 22 млн євро, але керівництво "гірників" розраховує отримати його дешевше.

[ + – ] Відео: Instagram | Давід Нерес

Повідомляється, що перша пропозиція про трансфер не влаштувала керівництво "Аяксу", але "Шахтар" має намір збільшити запропоновану суму до 15 млн євро.

Під час переговорів між клубами, які тривають уже кілька тижнів, обговорюються також і бонуси: "Шахтар" готовий залишити за "Аяксом" частину економічних прав на футболіста.

Що думають фанати "Аякса" про трансфер Давіда Нереса до "Шахтаря"

Думки фанатів "Аякса" про можливий вихід одного з лідерів команди розділилися. Одні вважають, що клуб нічого не втратить і навіть навпаки – виграє від продажу футболіста, котрий не виправдовує довіри тренера. Інші ж вважають, що спортивний директор команди Марк Овермарс буде проти трансферу гравця дешевше за його номінальну собівартість, оскільки купували бразильця за 22 млн євро.

Ще один фанат нагадав, що кілька років тому за Нереса пропонували 50 млн євро, проте керівництво вирішило його притримати, оскільки було впевнене, що зможе продати дорожче.

Минулого літа "Шахтар" купив у команди зі столиці Нідерландів нападника Лассіну Траоре за 10 млн євро, але гравець збірної Буркіна-Фасо травмувався в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Інтера" — його повернення очікується лише наступного сезону.

Раніше Фокус повідомляв, що вболівальники "Реала" шоковані можливим переходом Кріштіану Роналду з "Манчестер Юнайтед" до "Барселони". Повідомляється, що Ліонель Мессі може здати в оренду Роналду свій будинок у столиці Каталонії. Захисник "Барселони" Жерар Піке звернувся з таким проханням до колишнього одноклубника, який наразі захищає кольори французького "ПСЖ".