Стоил 50 млн евро. "Шахтеру" понадобилась звезда "Аякса"

Во время переговоров между клубами обсуждаются также и бонусы: "Шахтер" готов оставить за "Аяксом" часть экономических прав на футболиста.

Скауты донецкого "Шахтера" собираются пополнить состав еще одним выходцем из Бразилии. За крайнего нападающего "Аякса" Давида Нереса "оранжево-черные" могут предложить амстердамцам 15 млн евро. Об этом сообщает Goal Brazil.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Transfermarkt оценивает текущую стоимость 24-летнего футболиста в 22 млн евро, но руководство "горняков" рассчитывает заполучить его дешевле.

[ + – ] Видео: Instagram | Давид Нерес

Сообщается, что первое предложение о трансфере не устроило руководство "Аякса", но "Шахтер" намерен увеличить предложенную сумму до 15 млн евро.

Во время переговоров между клубами, которые длятся уже несколько недель, обсуждаются также и бонусы: "Шахтер" готов оставить за "Аяксом" часть экономических прав на футболиста.

Что думают фанаты "Аякса" о трансфере Давида Нереса в "Шахтер"

Мнения фанатов "Аякса" о возможном уходе одного из лидеров команды разделились. Одни считают, что клуб ничего не потеряет и даже наоборот — выиграет от продажи футболиста, который не оправдывает доверия тренера. Другие же считают, что спортивный директор команды Марк Овермарс будет против трансфера игрока дешевле его номинальной себестоимости, т.к. покупали бразильца за 22 млн евро.

Еще один фанат напомнил, что несколько лет назад за Нереса предлагали 50 млн евро, однако руководство решило его придержать, поскольку было уверенно, что сможет продать дороже.

Прошлым летом "Шахтер" купил у команды из столицы Нидерландов нападающего Лассину Траоре за 10 млн евро, но игрок сборной Буркина-Фасо травмировался в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Интера" — его возвращение ожидается только в следующем сезоне.

Ранее Фокус сообщал, что болельщики "Реала" шокированы возможным переходом Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону". Сообщается, что Лионель Месси может сдать в аренду Роналду свой дом в столице Каталонии. Защитник "Барселоны" Жерар Пике обратился с такой просьбой к бывшему одноклубнику, который сейчас защищает цвета французского "ПСЖ".