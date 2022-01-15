"Шахтар" підтвердив покупку нападаючого збірної Бразилії Нереса (фото)

Футболку "гірників" вже колишньому гравцю амстердамського "Аяксу" вручив Даріо Срна.

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання крайнього нападника амстердамського "Аякса" та збірної Бразилії Давида Нереса. Клуб уклав контракт зі спортсменом до 31 грудня 2026 року. Про це повідомила прес-служба "гірників" на своєму сайті.

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Футболку "Шахтаря" Нересу вручив директор із футболу, колишній гравець команди Даріо Срна. Під яким номером виступатиме "новачок" клуб не повідомив.

24-річний Нерес є вихованцем бразильського "Сан-Паулу", у складі якого він дебютував у 2016 році у чемпіонаті Бразилії на найвищому рівні. За цей клуб спортсмен провів 8 матчів, у яких забив 3 м'ячі. Вже у січні 2017 року гравця придбав "Аякс" — у футболці нідерландської команди бразилець грав упродовж 5 років. Спортсмен у складі "амстердамців" взяв участь у 180 матчах, забив 47 голів і зробив 43 результативні передачі.

[ + – ] Промо-ролик Нереса

На рахунку Нереса два Кубки Нідерландів (2019, 2021), 34 матчі у Лізі чемпіонів (5 голів), 11 матчів у Лізі Європи (2 голи), 7 матчів за збірну Бразилії (1 гол).

Гравець у 2017 році дійшов з "Аяксом" до фіналу ЛЄ, а у 2019 році грав у 1/2 фіналу ЛЧ.

Зазначимо, що донецький клуб повідомив про трансфер за добу після того, як відповідне повідомлення розповсюдила прес-служба "Аяксу". Нідерландський клуб повідомив, що за перехід "гірники" заплатять 12 млн євро — ця сума може збільшитися до 16 млн євро у разі успішних виступів Нереса в "Шахтарі".

У грудні минулого року Фокус повідомляв, що донецький клуб зацікавився бразильським атакуючим півзахисником Кенеді, права на якого належать лондонському "Челсі".