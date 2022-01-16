Ще один бразилець. "Шахтар" оголосив про другий трансфер у міжсезоння

До донецького клубу приєднався перспективний бразильський захисник.

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) оголосив про прибуття до розташування команди бразильського футболіста Вінісіуса Тобіаса, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Контракт із 17-річним футболістом був підписаний ще влітку 2021 року, проте український клуб чекав, коли футболіст стане повнолітнім і зможе бути заявлений за "Шахтар".

Вінісіус Тобіас виступає на позиції правого захисника. Його конкурентами за позицією у донецькому "Шахтарі" будуть Додо та Юхим Конопля.

Футболіст уже пройшов медогляд і вирушить із новою командою на тренувальний збір до Туреччини.

У 2021 році Вінісіус Тобіас грав за молодіжну команду бразильського клубу "Інтернасьональ", у складі якої провів 23 матчі та забив один м'яч.

"Це дуже талановитий футболіст, за яким ми спостерігали досить давно і влітку досягли угоди про перехід з ФК "Інтернасьонал". Ми віримо, що Вінісіус зростатиме, серйозно прогресуватиме та принесе велику користь "Шахтарю", — так охарактеризував новачка "Шахтаря" генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Вінісіус Тобіас став другим новачком "Шахтаря" у зимове міжсезоння. Раніше клуб оголосив про перехід зірки "Аякса" Давида Нереса, за якого "гірники" заплатили амстердамському клубу 12 мільйонів євро. Ще 4 мільйони вирушать до Нідерландів як бонуси, у разі успішного виступу атакувального півзахисника за "Шахтар".

Зазначимо, що "Шахтар" взяв курс на омолодження складу: протягом 2021 року команду по черзі покинули вікові бразильські футболісти: Тайсон, Дентіньо та Марлос. Ще один футболіст, Жуніор Мораєс, продовжив контракт на шість місяців.

Раніше Фокус розповідав, що "Шахтар" не планує продовжувати контракт із 32-річним півзахисником Євгеном Коноплянкою.