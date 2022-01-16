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Ще один бразилець. "Шахтар" оголосив про другий трансфер у міжсезоння

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Вінісіус Тобіас гравець ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтар | Вінісіус Тобіас приєднався до "Шахтаря"

До донецького клубу приєднався перспективний бразильський захисник.

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) оголосив про прибуття до розташування команди бразильського футболіста Вінісіуса Тобіаса, повідомляється на офіційному сайті клубу.

Контракт із 17-річним футболістом був підписаний ще влітку 2021 року, проте український клуб чекав, коли футболіст стане повнолітнім і зможе бути заявлений за "Шахтар".

Вінісіус Тобіас виступає на позиції правого захисника. Його конкурентами за позицією у донецькому "Шахтарі" будуть Додо та Юхим Конопля.

Футболіст уже пройшов медогляд і вирушить із новою командою на тренувальний збір до Туреччини.

У 2021 році Вінісіус Тобіас грав за молодіжну команду бразильського клубу "Інтернасьональ", у складі якої провів 23 матчі та забив один м'яч.

"Це дуже талановитий футболіст, за яким ми спостерігали досить давно і влітку досягли угоди про перехід з ФК "Інтернасьонал". Ми віримо, що Вінісіус зростатиме, серйозно прогресуватиме та принесе велику користь "Шахтарю", — так охарактеризував новачка "Шахтаря" генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Вінісіус Тобіас став другим новачком "Шахтаря" у зимове міжсезоння. Раніше клуб оголосив про перехід зірки "Аякса" Давида Нереса, за якого "гірники" заплатили амстердамському клубу 12 мільйонів євро. Ще 4 мільйони вирушать до Нідерландів як бонуси, у разі успішного виступу атакувального півзахисника за "Шахтар".

Зазначимо, що "Шахтар" взяв курс на омолодження складу: протягом 2021 року команду по черзі покинули вікові бразильські футболісти: Тайсон, Дентіньо та Марлос. Ще один футболіст, Жуніор Мораєс, продовжив контракт на шість місяців.

Раніше Фокус розповідав, що "Шахтар" не планує продовжувати контракт із 32-річним півзахисником Євгеном Коноплянкою.