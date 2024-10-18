Гравець "Шахтаря" зробив тату на честь новонародженої доньки: дитина виявилася не його

Бразильський футболіст Вінісіус Тобіас та блогерка Інгрід Ліма зустрічалися довгий час. Але Ліма завагітніла, коли вони розійшлись.

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Гравець "Шахтаря", бразилець Вінісіус Тобіас зробив тату на честь новонародженої доньки, але дитина виявилася не від нього. Про це пише The Sun.

Правий захисник "Шахтаря" вирішив відзначити подію нанесенням тату з ім'ям дитини (Майте) та написом "Я люблю тебе".

Однак колишня дівчина футболіста повідомила в Instagram, що дитина не від Тобіаса.

Вінісіус Тобіас та блогерка Інгрід Ліма Фото: Соцсети

Ліма написала, що вони з Тобіасом остаточно розійшлись ще до народження дитини, 8 жовтня. І розходились до того. І в цей період нові стосунки були як у неї, так і у Вінісіуса, який два роки виступав за резервну команду "Реала" на правах оренди. Також вони іноді бували разом.

"Ми з Вінісіусом певний час не були разом. За цей час у мене були стосунки з іншим і у нього теж. Ми обоє продовжували жити своїм життям. Тим часом з’явилася Майте. Ми вирішили зробити ДНК-тест. Майте не є дочкою Вінісіуса. Я щиро прошу вас припинити нападати на нього. Ми вже мирно обговорили", – написала блогерка. Хто батько її новонародженої дівчинки, вона не повідомила.

Наразі в облікових записах Instagram Вінісіуса та Ліми відсутні спільні фото. Сам Тобіас не коментував заяву своєї колишньої дівчини та не казав, що робитиме із тату.

Нагадаємо, у 2021 році Вінісіус Тобіас грав за молодіжну команду бразильського клубу "Інтернасьональ", у складі якої провів 23 матчі та забив один м'яч. До донецького "Шахтаря" він приєднався у січні 2022 року.