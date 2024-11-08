На Полтавщине автобус с футболистами отправили в ТЦК: им вручили повестки, — журналист (видео)

Автобус СК Полтава перед матчем якобы был остановлен военными, рассказал журналист Игорь Бурбас. Затем всю команду отправили в ТЦК и из-за этого спортсмены проиграли матч.

Мобилизация в Украине продолжается. И проверке подлежат даже футболисты. В матче 15-го тура второго по силе дивизиона Украины Полтава принимала Кудривку. По дороге на матч футболисты хозяев в полном составе попали в ТЦК, сообщает журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале.

На Полтавщине автобус с футболистами отправили в ТЦК

По информации источника, клубный автобус полтавчан был остановлен военными, а позже всю команду доставили в ТЦК.

В итоге все футболисты получили повестки, а игрок Денис Галенков оказался в розыске, поэтому был задержан. В результате он не попал в заявку на матч и в течение недели отсутствовал в лагере команды, а также не принимал участия в поединке следующего тура.

Напомним, Полтава является одним из претендентов на повышение в классе и после 16 туров возглавляет группу Б Первой лиги, набрав 26 очков.

Футболисты уже заявили, что сыграли с Кудривкой. Но без настроения, поэтому проиграли и потеряли лидерство в Первой лиге.

"Дениса Галенкова не было в заявке. Насколько мне известно, то его как раз задержали и в ТЦК он решил свои дела, поскольку числился в системе как "находится в розыске". Всю неделю он не тренировался, якобы сейчас должен уже вернуться", — говорится в сообщении.

Сейчас "Полтава" возглавляет турнирную таблицу Группы В Первой лиги Украины, набрав 26 очков в 14 матчах.

Напомним, ранее стало известно, что украинский активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко был объявлен в розыск одним из одесских территориальных центров комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП). Сам волонтер заявил, что его якобы объявили в розыск из-за прямого указания главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.