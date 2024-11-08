На Полтавщині автобус з футболістами відправили до ТЦК: їм вручили повістки, - журналіст (відео)

Автобус СК Полтава перед матчем нібито був зупинений військовими, розповів журналіст Ігор Бурбас. Потім всю команду відправили в ТЦК і через це спортсмени програли матч.

Мобілізація в Україні триває. І перевірці підлягають навіть футболісти. У матчі 15-го туру другого по силі дивізіону України Полтава приймала Кудрівку. По дорозі на матч футболісти господарів у повному складі потрапили до ТЦК, повідомляє журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

На Полтавщині автобус з футболістами відправили до ТЦК

За інформацією джерела, клубний автобус полтавців був зупинений військовими, а пізніше всю команду доставили до ТЦК.

У підсумку усі футболісти отримали повістки, а гравець Денис Галенков виявився у розшуку, тому був затриманий. Внаслідок цього він не потрапив у заявку на матч та протягом тижня був відсутній у таборі команди, а також не брав участі у поєдинку наступного туру.

Нагадаємо, Полтава є одним з претендентів на підвищення у класі та після 16 турів очолює групу Б Першої ліги, набравши 26 очок.

Футболісти вже заявили, що зіграли з Кудрівкою. Але без настрою, тому програли та втратили лідерство в Першій лізі.

"Дениса Галенкова не було в заявці. Наскільки мені відомо, то його якраз затримали і в ТЦК він вирішив свої справи, оскільки значився в системі як "перебуває у розшуку". Весь тиждень він не тренувався, ніби-то зараз має вже повернутися", – йдеться в повідомленні.

Наразі "Полтава" очолює турнірну таблицю Групи В Першої ліги України, набравши 26 очок в 14 матчах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українського активіста, волонтера і блогера Сергія Стерненка було оголошено в розшук одним з одеських територіальних центрів комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП). Сам волонтер заявив, що його нібито оголосили в розшук через пряму вказівку головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.