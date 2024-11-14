Верняев обвинил Федерацию гимнастики в коррупции: ему посоветовали "не бегать по шоу" (видео)

Олимпийский чемпион, по мнению вице-президента Федерации гимнастики Стеллы Захаровой, занимается "дискриминацией" учреждения. Она посоветовала Верняеву заниматься спортом, а не бегать по шоу и писать комментарии в соцсетях.

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики Украины, олимпийская чемпионка Стелла Захарова отреагировала на обвинения в свой адрес от олимпийского чемпиона Олега Верняева. Она заявила, что Федерация постоянно собиралась для обсуждения недовольства спортсмена и готова рассматривать все проблемы на месте, а не когда их выносят на всеобщее обозрение. Об этом она сказала в комментарии Ранок.LIVE.

"Мы неоднократно приглашали Олега Верняева в Федерацию, но почему-то сегодня отвергаются все решения. Мы неоднократно собирались в Министерстве молодежи и спорта, министр собирал, и главного тренера приглашали. Обсуждали все эти вопросы и попросили, чтобы гимнасты занимались своей работой в зале, а не бегали по шоу или сидели в соцсетях и писали какие-то комментарии и посты", — сказала Захарова.

Она заявила, что гимнаст вместо этого ставит личные интересы выше всего, и призвала Олега Верняева вернуться к работе, а не дискредитировать Федерацию в соцсетях. Также Стелла Захарова сказала, что ссору намеренно вынесли на общественную плоскость, для того, чтобы "наши враги сегодня лечили и радовались".

Относительно обвинения ее Олегом Верняевым в коррупции, в частности в том, что на чемпионат Украины по спортивной гимнастике потратили 6,6 млн гривен, а участие в нем приняли всего 50 спортсменов, Стелла Захарова их не прокомментировала. Также она умолчала о том, что на должностях работают "люди-призраки", которые получают зарплату, но их никто не видел.

Олег Верняев пока на заявления Стеллы Захаровой в своих соцсетях не отреагировал.

Напомним, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев назвал коррумпированной работу вице-президента Федерации гимнастики Украины Стеллы Захаровой. Он обвинил ее в коррупции. Спортсмен рассказал, что каждый раз он "почти на коленях" должен просить разрешение на выезд на соревнования с тренером у вице-президента Федерации.