Верняєв звинуватив Федерацію гімнастики у корупції: йому порадили "не бігати по шоу" (відео)

Олімпійський чемпіон, на думку віцепрезидентки Федерації гімнастики Стелли Захарової, займається "дискримінацією" установи. Вона порадила Верняєву займатися спортом, а не бігати по шоу та писати коментарі у соцмережах.

Віцепрезидентка Федерації спортивної гімнастики України, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова відреагувала на звинувачення на свою адресу від олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Вона заявила, що Федерація постійно збиралася для обговорення незадоволення спортсмена і готова розглядати всі проблеми на місці, а не тоді, коли їх виносять на загал. Про це вона сказала в коментарі Ранок.LIVE.

"Ми неодноразово запрошували Олега Верняєва до Федерації, але чомусь сьогодні відкидаються всі рішення. Ми неодноразово збиралися в Міністерстві молоді та спорту, міністр збирав, і головного тренера запрошували. Обговорювали усі ці питання і попросили, щоб гімнасти займалися своєю роботою в залі, а не бігали по шоу чи сиділи в соцмережах і писали якісь коментарі та пости", — сказала Захарова.

Вона заявила, що гімнаст натомість ставить особисті інтереси вище за все, і закликала Олега Верняєва повернутися до роботи, а не дискредитувати Федерацію в соцмережах. Також Стелла Захарова сказала, що сварку навмисно винесли на суспільну площину, для того, щоб "наші вороги сьогодні втішалися і раділи".

Щодо звинувачення її Олегом Верняєвим у корупції, зокрема у тому, що на чемпіонат України зі спортивної гімнастики витратили 6,6 млн гривень, а участь у ньому взяли усього 50 спортсменів, Стелла Захарова їх не прокоментувала. Також вона промовчала про те, що на посадах працюють "люди-привиди", які отримують зарплату, але їх ніхто не бачив.

Олег Верняєв наразі на заяви Стелли Захарової в своїх соцмережах не відреагував.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв назвав корумпованою роботу віцепрезидентки Федерації гімнастики України Стелли Захарової. Він звинуватив її у корупції. Спортсмен розповів, щоразу він "майже на колінах" повинен просити дозвіл на виїзд на змагання з тренером у віцепрезидентки Федерації.