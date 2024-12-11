На знаменитого боксера Флойда Мейвезера напали из-за поддержки Израиля

На легенду бокса Флойда Мейвезера напали во время шопинга. Охранникам пришлось спасать его от толпы.

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Легенда бокса Флойд Мейвезер подвергся нападению толпы во время совершения покупок в центре Лондона. На бывшего чемпиона мира напали около тридцати человек, когда он пытался сделать покупки в ювелирном магазине. Причиной нападения на боксера стала его поддержка Израиля. Об этом пишет Daily Mail.

Нападение на Флойда Мейвезера

Источник, близкий к Мейвезеру, сообщил, что Флойд "не пострадал" во время инцидента, хотя один свидетель заявил, что боксер "олучил несколько ударов".

Мейвезера окружили около 30 человек, издевались над ним и пытались избить, пока его телохранители пытались затолкать его в внедорожник. В конце концов чемпиона мира посадили в машину, и она умчалась по улице, оставив позади часть его охраны. 47-летний Флойд Мейвезер пытался что-то отвечать нападавшим, но его перекрикивали.

Источник сообщил, что Мейвезер ходил по магазинам, когда его спросили, поддерживает ли он Израиль. Затем он сказал, что "горд тем, что поддерживает евреев", что и спровоцировало конфликт.

"Затем кто-то замахнулся на него из-за этого. Во время этого Флойд получил несколько ударов, но его охрана пыталась оттеснить людей. Я не мог себе представить, чтобы Флойд пытался наносить ответные удары. Его охранники просто пытались увеличить дистанцию ​​между ним и ними", — отметил инсайдер.

Он заявил, что некоторые "использовали расистские оскорбления" в адрес боксера.

В марте Флойд вылетел в Израиль, чтобы продемонстрировать свою поддержку стране на фоне продолжающейся войны с ХАМАС.

Флойд Мейвезер и Биньямин Нетаньяху Фото: Instagram Floyd Mayweather

Когда в прошлом году ХАМАС устроил теракт в Израиле, Мейвезер в социальных сетях сообщил, что он "на стороне" Израиля.

Он написал: "Я стою на стороне Израиля против террористов ХАМАС. ХАМАС не представляет народ Палестины, а является террористической группой, которая нападает на невинных!".

"Я выступаю от имени всех людей и желаю безопасного возвращения всех американцев и израильтян, а также всех людей, которые были похищены в качестве заложников во время этих ужасных военных преступлений. Боже, благослови Америку. Боже, благослови Израиль. Боже, благослови человечество!" – писал боксер.

Как известно, Флойд Мейвезер-младший — американский боксер-профессионал, выступавший в полусредней весовой категории.

Кроме многочисленных чемпионских титулов, он также стал бронзовым призером Олимпиады в 1996 году. В целом за всю свою карьеру победил 24 боксера за титул чемпиона мира. Один из трех чемпионов мира в пяти весовых категориях.

Флойд Мейвезер

До октября 2018 года являлся самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Первый боксер средних весовых категорий, доходы от трансляции поединков которого перевалили за 100-миллионный рубеж. Также считается, что Мейвезер-младший "расчистил путь" для представителей других весовых категорий, так как до него самыми "кассовыми" боксерами были сугубо тяжеловесы. Он даже получил прозвище "Деньги".

Напомним, бой-реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который состоится уже 21 декабря, рекламируют в голливудском стиле. Про боксеров даже сняли рекламный ролик, цитирующий многие популярные фильмы и даже выборы в США.