На знаменитого боксера Флойда Мейвезера напали через підтримку Ізраїлю

На легенду боксу Флойда Мейвезера напали під час шопінгу. Охоронцям довелося рятувати його від натовпу.

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Легенда боксу Флойд Мейвезер зазнав нападу натовпу під час здійснення покупок у центрі Лондона. На колишнього чемпіона світу напали близько тридцяти осіб, коли він намагався зробити покупки в ювелірному магазині. Причиною нападу на боксера стала його підтримка Ізраїлю. Про це пише Daily Mail.

Напад на Флойда Мейвезера

Джерело, близьке до Мейвезера, повідомило, що Флойд "не постраждав" під час інциденту, хоча один свідок заявив, що боксер "отримав кілька ударів".

Мейвезера оточили близько 30 осіб, знущалися над ним і намагалися побити, поки його охоронці намагалися заштовхати його в позашляховик. Зрештою чемпіона світу посадили в машину, і вона помчала вулицею, залишивши позаду частину його охорони. 47-річний Флойд Мейвезер намагався щось відповідати нападникам, але його перекрикували.

Джерело повідомило, що Мейвезер ходив по магазинах, коли його запитали, чи підтримує він Ізраїль. Потім він сказав, що "гордий тим, що підтримує євреїв", що і спровокувало конфлікт.

"Потім хтось замахнувся на нього через це. Під час цього Флойд отримав кілька ударів, але його охорона намагалася відтіснити людей. Я не міг собі уявити, щоб Флойд намагався наносити удари у відповідь. Його охоронці просто намагалися збільшити дистанцію між ним і ними", — зазначив інсайдер.

Він заявив, що деякі "використовували расистські образи" на адресу боксера.

У березні Флойд вилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою підтримку країні на тлі триваючої війни з ХАМАС.

Флойд Мейвезер і Біньямін Нетаньяху Фото: Instagram Floyd Mayweather

Коли минулого року ХАМАС влаштував теракт в Ізраїлі, Мейвезер у соціальних мережах повідомив, що він "на боці" Ізраїлю.

Він написав: "Я стою на боці Ізраїлю проти терористів ХАМАС. ХАМАС не представляє народ Палестини, а є терористичною групою, яка нападає на невинних!".

"Я виступаю від імені всіх людей і бажаю безпечного повернення всіх американців та ізраїльтян, а також усіх людей, яких було викрадено як заручників під час цих жахливих військових злочинів. Боже, благослови Америку. Боже, благослови Ізраїль. Боже, благослови людство!" — писав боксер.

Як відомо, Флойд Мейвезер-молодший — американський боксер-професіонал, який виступав у напівсередній ваговій категорії.

Окрім численних чемпіонських титулів, він також став бронзовим призером Олімпіади 1996 року. Загалом за всю свою кар'єру переміг 24 боксерів за титул чемпіона світу. Один із трьох чемпіонів світу в п'яти вагових категоріях.

Флойд Мейвезер

До жовтня 2018 року був найбільш високооплачуваним спортсменом в історії. Перший боксер середніх вагових категорій, доходи від трансляції поєдинків якого перевалили за 100-мільйонний рубіж. Також вважається, що Мейвезер-молодший "розчистив шлях" для представників інших вагових категорій, оскільки до нього "найкасовішими" боксерами були суто важковаговики. Він навіть отримав прізвисько "Гроші".

Нагадаємо, бій-реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, який відбудеться вже 21 грудня, рекламують у голлівудському стилі. Про боксерів навіть зняли рекламний ролик, що цитує багато популярних фільмів і навіть вибори в США.