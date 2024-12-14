Йозеф Мукоко заявил, что Юссуфа на самом деле не является его биологическим сыном, и он не родился в Камеруне, как указано в документах.

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Юссуфа Мукоко, один из самых перспективных футболистов Германии, оказался в центре скандала из-за поддельных данных о возрасте. Отец игрока Йозеф Мукоко раскрыл правду, шокировавшую футбольное сообщество. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Йозеф Мукоко в интервью заявил, что Юссуфа на самом деле не является его биологическим сыном и не родился в Камеруне, как указано в официальных документах. Он также признал, что возраст футболиста был сфальсифицирован:

"Под присягой я заявляю, что Юссуфа Мукоко не мой родной сын. Его дата рождения, указанная в документах — 20 ноября 2004 года — также неверна. Настоящая дата рождения — 19 июля 2000 года. Я подделал его свидетельство о рождении в Камеруне, чтобы уменьшить возраст на четыре года. После этого мы получили паспорт в немецком посольстве, и он переехал в Германию как мой сын," — рассказал Йозеф Мукоко в интервью немецкому изданию Bild.

Как пишет издание, Мукоко уже давно вызывал вопросы относительно своего возраста. Его выдающаяся результативность на молодежном уровне заставляла многих задуматься, не играет ли он с заведомо младшими соперниками.

Карьера Мукоко

За юношескую команду дортмундской "Боруссии" он забил 47 голов в 25 матчах, а за состав U-17 отметился невероятными 90 голами в 50 играх. Несмотря на это, после перехода в основную команду дортмундцев Мукоко не смог закрепиться в основе и отправился в аренду в "Ниццу".

На международной арене Мукоко также показывал хорошие результаты. За молодежную сборную Германии он провел 15 матчей и забил 13 голов. Также он успел сыграть два матча за национальную сборную Германии.

Последствия скандала

Признанеие Йозефа Мукоко ставит под сомнение как достижения Юссуфы, так и его участие в матчах на разных уровнях. Пока неясно, какие меры примет руководство сборной Германии и дортмундской "Боруссии". Однако, если факт фальсификации подтвердится, это может серьезно навредить репутации как самого футболиста, так и клубов, в которых он выступал.

В октябре сообщалось, что в Германии состоялся футбольный матч в рамках турнира Master of Masters. Сначала одна из команд будто бы выигрывала с разгромным счетом 0:7. Однако во втором тайме соперники сумели мобилизоваться и сделали столько же точных ударов. Победителя определяли по серии пенальти и счет вырос почти вдвое.