Йозеф Мукоко заявив, що Юссуфа насправді не є його біологічним сином, і він не народився в Камеруні, як зазначено в документах.

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Юссуфа Мукоко, один із найперспективніших футболістів Німеччини, опинився в центрі скандалу через підроблені дані про вік. Батько гравця Йозеф Мукоко розкрив правду, яка шокувала футбольну спільноту. Про це пише німецьке видання Bild.

Йозеф Мукоко в інтерв'ю заявив, що Юссуфа насправді не є його біологічним сином і не народився в Камеруні, як зазначено в офіційних документах. Він також визнав, що вік футболіста був сфальсифікований:

"Під присягою я заявляю, що Юссуфа Мукоко не мій рідний син. Його дата народження, зазначена в документах — 20 листопада 2004 року — також невірна. Справжня дата народження — 19 липня 2000 року. Я підробив його свідоцтво про народження в Камеруні, щоб зменшити вік на чотири роки. Після цього ми отримали паспорт у німецькому посольстві, і він переїхав до Німеччини як мій син," — розповів Йозеф Мукоко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Як пише видання, Мукоко вже давно викликав питання щодо свого віку. Його видатна результативність на молодіжному рівні змушувала багатьох замислитися, чи не грає він зі свідомо молодшими суперниками.

Кар'єра Мукоко

За юнацьку команду дортмундської "Боруссії" він забив 47 голів у 25 матчах, а за склад U-17 відзначився неймовірними 90 голами в 50 іграх. Незважаючи на це, після переходу в основну команду дортмундців Мукоко не зміг закріпитися в основі та відправився в оренду в "Ніццу".

На міжнародній арені Мукоко також показував хороші результати. За молодіжну збірну Німеччини він провів 15 матчів і забив 13 голів. Також він встиг зіграти два матчі за національну збірну Німеччини.

Наслідки скандалу

Визнання Йозефа Мукоко ставить під сумнів як досягнення Юссуфи, так і його участь у матчах на різних рівнях. Наразі незрозуміло, яких заходів вживе керівництво збірної Німеччини та дортмундської "Боруссії". Однак, якщо факт фальсифікації підтвердиться, це може серйозно нашкодити репутації як самого футболіста, так і клубів, у яких він виступав.

У жовтні повідомлялося, що в Німеччині відбувся футбольний матч у рамках турніру Master of Masters. Спочатку одна з команд нібито вигравала з розгромним рахунком 0:7. Однак у другому таймі суперники зуміли мобілізуватися і зробили стільки ж точних ударів. Переможця визначали за серією пенальті і рахунок зріс майже вдвічі.