Отыгрались с 0:7: в Германии состоялся футбольный матч с уникальным результатом (видео)

Во время футбольного матча между двумя командами Германии победителя определила серия пенальти. Финальный счет — 12:11 в пользу футболистов, которые сначала катастрофически проигрывали.

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В Германии состоялся футбольный матч в рамках турнира Master of Masters. Сначала одна из команд будто бы выигрывала с разгромным счетом 0:7. Однако во втором тайме соперники сумели мобилизоваться и сделали столько же точных ударов. Победителя определяли по серии пенальти и счет вырос почти вдвое. Кадры уникального футбола в Германии и коллекцию голов показали на YouTube-канале издания Bild.

Футбол Германии — игра SG Oldenburg/Göhl и SV Wasbek 16 октября

Журналисты объяснили, что 16 октября состоялся матч между командами "Ольденбург/Гель" (SG Oldenburg/Göhl) и "Васбек" (SV Wasbek) на землях Шлезвиг-Гольштейн в Германии. В течение первых 50 минут игры футболисты Wasbek забили семь мячей. После этого ситуация кардинально изменилась и в течение следующих 40 минут голы раз за разом забивали игроки Oldenburg. Счет выровнялся и поэтому победителя определяли по пенальти, говорится в объяснении Bild.

"Ольденбург/Гель сделали счет 7:7 и выиграли игру по пенальти. Мега камбэк в Кубке аматоров. Вы не можете этого выдумать!" — написали журналисты.

В соцсети X (Twitter) можно отыскать инфографику с ходом матча. На изображении видно, что команда, которая сначала проигрывала, позже забила сначала пять голов в основное время. В течение двух дополнительных минут, назначенных после "красной карточки", — еще два точных удара. После этого началась серия пенальти и команда SG Oldenburg/Göhl, которая сначала проигрывала со счетом 0:7, в итоге выиграла со счетом 12:11.

Футбол Германии — счет уникального матча SG Oldenburg/Göhl и SV Wasbek Фото: X (Twitter)

Тренер SG Oldenburg/Göhl Ларс Бруннер рассказал изданию 11freunde о "самых смелых 90 минутах своей жизни". Он пояснил, что его игроки были в не самом сильном составе и почти не соревновались за мяч на поле. В перерыве он пообщался с ними и говорил, что не стоит волноваться, а нужно просто добегать матч. Однако во второй половине игры соперник забрал с поля лучших игроков и, похоже, был уверен в победе. После этого футболисты "Ольденбурга" мобилизовались и сверхуспешно доиграли.

"Мы имели самый сильный импульс за всю историю. Я был полностью уверен, нам нечего было терять, мы бы невероятно гордились в любом случае. Васбек, наоборот, теперь был действительно напуган", — сказал тренер.

Отметим, в апреле произошел инцидент в футболе Германии с командой, которая использовала особый шрифт на футболках. Зрители заметили, что шрифт несколько похож на тот, который во время Второй мировой войны применялся на одежде подразделений нацистского Рейха. После выяснения всех обстоятельств и изучения изображений дизайн одежды несколько поменяли, рассказали журналисты Bild.

Напоминаем, в июне Фокус писал о ходе Чемпионата Европы по футболу, который состоялся в Германии. Во время игры Австрии и Турции один из игроков показал праворадикальный жест и его за это серьезно наказали.