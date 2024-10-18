Відігрались з 0:7: у Німеччині відбувся футбольний матч з унікальним результатом (відео)

Під час матчу між двома футбольними командами Німеччини переможця визначила серія пенальті. Фінальний рахунок — 12:11 на користь футболістів, які спершу катастрофічно програвали.

Related video

У Німеччині відбувся футбольний матч у межах турніру Master of Masters. Спершу одна з команд наче вигравала з розгромним рахунком 0:7. Однак у другому таймі суперники зуміли мобілізуватись і зробили стільки ж влучних ударів. Переможця визначали по серії пенальті і рахунок зріс майже удвічі. Кадри унікального футболу у Німеччині та колекцію голів показали на YouTube-каналі видання Bild.

Футбол Німеччини — гра SG Oldenburg/Göhl та SV Wasbek 16 жовтня

Журналісти пояснили, що 16 жовтня відбувся матч між командами "Ольденбург/Гель" (SG Oldenburg/Göhl) та "Васбек" (SV Wasbek) на землях Шлезвіг-Гольштейн у Німеччині. Протягом перших 50 хвилин гри футболісти Wasbek забили сім м'ячів. Після цього ситуація кардинально змінилась і протягом наступних 40 хвилин голи раз за разом забивали гравці Oldenburg. Рахунок вирівнявся і тому переможця визначали по пенальті, ідеться у поясненні Bild.

"Ольденбург/Гель зробили рахунок 7:7 і виграли гру по пенальті. Мегакамбек в Кубку аматорів. Ви не можете цього вигадати!" — написали журналісти.

У соцмережі X (Twitter) можна відшукати інфографіку з перебігом матчу. На зображенні видно, що команда, яка спершу програвала, пізніше забила спершу п'ять голів в основний час. Протягом двох додаткових хвилин, призначених після "червоної картки", — ще два влучних удари. Після цього почалась серія пенальті і команда SG Oldenburg/Göhl, яка спершу програвала з рахунком 0:7, в підсумку виграла з рахунком 12:11.

Футбол Німеччини — рахунок унікального матчу SG Oldenburg/Göhl та SV Wasbek Фото: X (Twitter)

Тренер SG Oldenburg/Göhl Ларс Бруннер розповів виданню 11freunde про "найсміливіші 90 хвилин свого життя". Він пояснив, що його гравці були у не найсильнішому складі і майже не змагались за м'яч на полі. У перерві він поспілкувався з ними і говорив, що не варто хвилюватись, а потрібно просто добігати матч. Однак у другій половині гри суперник забрав з поля найкращих гравців і, схоже, був впевнений у перемозі. Після цього футболісти "Ольденбурга" мобілізувались і надуспішно дограли.

"Ми мали найсильніший імпульс за всю історію. Я був повністю впевнений, нам не було чого втрачати, ми б неймовірно пишалися в будь-якому випадку. Васбек, навпаки, тепер був справді наляканий", — сказав тренер.

Зазначимо, у квітні стався інцидент у футболі Німеччини з командою, яка використала особливий шрифт на футболках. Глядачі помітили, що шрифт дещо схожий на той, який під час Другої світової війни застосовувався на одязі підрозділів нацистського Рейху. Після з'ясування усіх обставин та вивчення зображень дизайн одягу дещо змінили, розповіли журналісти Bild.

Нагадуємо, у червні Фокус писав про перебіг Чемпіонату Європи з футболу, який відбувся у Німеччині. Під час гри Австрії та Туреччини один з гравців показав праворадикальний жест і його за це серйозно покарали.