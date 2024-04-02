Схожість із символікою Рейху: збірна Німеччини потрапила в скандал через футбольну форму (фото)

За даними Німецького футбольного союзу, фанати побачили у шрифті номера 44 схожість із символікою SS — нацистської військово-поліцейської організації часів Третього рейху.

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Збірна Німеччини з футболу планує змінити дизайн цифри 4 на своїй ігровій формі через помічену схожість із символікою нацистського режиму. Про це повідомляє видання Bild із посиланням на Німецький футбольний союз (DFB).

У березні цього року компанія Adidas представила новий ігровий комплект, який німецька збірна має використати на домашньому чемпіонаті Євро-2024. Однак деякі спостерігачі та фанати звернули увагу на те, що номер 44 на формі має схожість із символікою SS часів нацистської Німеччини. Цей факт викликав негативні реакції, враховуючи, що використання подібних символів, як і раніше, заборонено в Німеччині.

У світлі скандалу, що виник, представники Adidas спростували заяви про те, що схожість нового комплекту з нацистською символікою була навмисною. Вони також оголосили про припинення продажу футболок із номером 44.

Збірна Німеччини змінить дизайн цифри 4 на ігровій формі

Також було ухвалено рішення внести зміни в дизайн цифри 4. Ці зміни торкнуться номерів 4 і 14, які будуть використовуватися футболістами збірної Німеччини під час чемпіонату Європи.

У заяві від Німецького футбольного союзу було підкреслено, що жоден гравець національної збірної не буде призначений номером 44. Це пов'язано з тим, що на континентальній першості всі гравці команди матимуть номери від 1 до 23.

"Ми заблокуємо номер 44 якомога швидше. В Adidas працюють люди з приблизно 100 країн, наша компанія виступає за просування різноманітності та інклюзивності. Як компанія ми активно виступаємо проти ксенофобії, антисемітизму, насильства і ненависті у всіх формах", — заявив представник Adidas Олівер Брюгген.

Нагадаємо, що хокейний клуб "Калгарі Флеймз" із Національної хокейної ліги (НХЛ) опублікував мапу Росії, на якій Крим був зображений як частина країни, незважаючи на його статус окупованого українського півострова.