Нигерийский боксер вышел на ринг в Киеве в носках с надписью "ВСУ": детали

После боя Майкл Игвегбе отдал часть гонорара на нужды украинского войска.

Related video

Нигерийский боксер Майкл Игвегбе 14 декабря в Киеве провел свой второй поединок в профессиональном боксе. Его соперником стал украинец Игорь Цымбалюк, которому удалось одержать победу единогласным решением судей. Об этом пишет Top Boxing Generation.

На бой Игвегбе вышел в носках цвета хаки с надписью "ВСУ":

Фото стало вирусным и его сразу подхватили главные украинские медиа.

"Носки Майкла Игвегбе во время поединка с Цимбалюком. А после боя нигериец заявил, что хочет передать часть своего гонорара украинским военным. Thank you, Young Mike", — сообщили в Top Boxing Generation.

Правда Майкл проиграл в бою украинцу Игорю Цимбалюку. После поражения Майкл поблагодарил всех украинцев и заявил, что передаст 200 долларов из своего гонорара на нужды Вооруженных сил Украины. Промоутерская компания Top Boxing Generation подтвердила, что деньги действительно были переданы военным.

"Майкл — наш казак. Мы можем подтвердить, что он выполнил свое обещание и передал на нужды Вооруженных Сил Украины часть своего гонорара. Спасибо", — сказано в заметке.

Напомним, 21 декабря в Саудовской Аравии состоится долгожданный бой-реванш британца Тайсона Фьюри против украинского боксера Александра Усика. Во время подготовки к бою Александр Усик пообщался с журналистами и рассказал, как собирается победить соперника. Украинский боксер заявил, что собирается победить британца во второй раз, но на этот раз ожидает еще более сложное испытание.