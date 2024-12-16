Нігерійський боксер вийшов на ринг у Києві в шкарпетках з написом "ЗСУ": деталі

Після бою Майкл Ігвегбе віддав частину гонорару на потребу українського війська.

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Нігерійський боксер Майкл Ігвегбе 14 грудня в Києві провів свій другий поєдинок у професійному боксі. Його суперником став українець Ігор Цимбалюк, якому вдалося здобути перемогу одноголосним рішенням суддів. Про це пише Top Boxing Generation.

На бій Ігвегбе вийшов у шкарпетках кольору хакі з надписом "ЗСУ":

Фото стало вірусним і його одразу підхопили головні українські медіа.

"Шкарпетки Майкла Ігвегбе під час поєдинку із Цимбалюком. А після бою нігерієць заявив, що хоче передати частину свого гонорару українським військовим. Thank you, Young Mike", — повідомили у Top Boxing Generation.

Щоправда Майкл програв у бою українцю Ігору Цимбалюку. Після поразки Майкл подякував усім українцям та заявив, що передасть 200 доларів зі свого гонорару на потреби Збройних сил України. Промоутерська компанія Top Boxing Generation підтвердила, що гроші дійсно були передані військовим.

"Майкл — наш козак. Ми можемо підтвердити, що він виконав свою обіцянку та передав на потреби Збройних Сил України частину свого гонорару. Дякуємо", — сказано у дописі.

Нагадаємо, 21 грудня в Саудівській Аравії відбудеться довгоочікуваний бій-реванш британця Тайсона Ф'юрі проти українського боксера Олександра Усика. Під час підготовки до бою Олександр Усик поспілкувався із журналістами та розповів, як збирається перемогти суперника. Український боксер заявив, що збирається перемогти британця вдруге, але цього разу очікує ще складніше випробування.