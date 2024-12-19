Реванш Усик — Фьюри: промоутер британца рассказал о "сговоре" между боксерами

Если третий бой между Фьюри и Усиком действительно состоится, украинец впервые будет иметь три поединка в карьере в профессиональном боксе против одного и того же соперника.

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Между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри существуют договоренности о трилогичном бое. Об этом рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен, пишут Boxing news.

Как сообщил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, опция третьего боя между боксерами действительно есть в контракте. Впрочем, это произойдет только при одном условии — победы британца в бою-реванше.

"Это прописано в контракте. Это [третий бой] состоится, если Тайсон победит, и гарантирует, что никто не закончит карьеру", — сказал промоутер

Он добавил, что если Фьюри победит в субботу, 21 декабря, затем он встретится с Энтони Джошуа или Дэниелом Дюбуа.

Третий бой между Фьюри и Усиком, по его словам, всегда может состояться позже, после того, как Тайсон вступит в поединок с 35-летним Эй-Джеем, который проиграл Дюбуа.

"Учитывая уязвимое состояние Джошуа, для Фьюри было бы ошибкой взять трилогичный матч с Усиком. Если Джошуа снова победят, а Тайсона снова забронируют на бой с Александром, боксерская общественность потребует большого интереса, чтобы увидеть поединок Фьюри — Джошуа", — сказал промоутер.

Уоррен утверждает, что если 36-летний Фьюри победит Усика, это сделает его одним из величайших за всю историю. Если третий бой между Фьюри и Усиком действительно состоится, украинец впервые проведет три поединка в карьере в профессиональном боксе против одного и того же соперника.

Напомним, что в субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится реванш между украинским чемпионом Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC. В то же время в истории профессионального бокса состоится историческое событие — впервые бой будет сопровождать судья с искусственным интеллектом.