Реванш Усик — Ф'юрі: промоутер британця розповів про "змову" між боксерами

Якщо третій бій між Ф'юрі та Усиком справді відбудеться, українець вперше матиме три поєдинки у кар'єрі в професійному боксі проти одного й того ж суперника.

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Між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі існують домовленості про трилогічний бій. Про це розповів промоутер британця Френк Воррен, пишуть Boxing news.

Як повідомив промоутер Ф'юрі Френк Воррен, опція третього бою між боксерами дійсно є в контракті. Втім, це станеться лише за однієї умови — перемоги британця у бою-реванші.

"Це прописано у контракті. Це [третій бій] відбудеться, якщо Тайсон переможе, і гарантує, що ніхто не закінчить кар'єру", — сказав промоутер

Він додав, що якщо Ф'юрі переможе в суботу, 21 грудня, потім він зустрінеться із Ентоні Джошуа або Деніелом Дюбуа.

Третій бій між Ф'юрі та Усиком, за його словами, завжди може відбутися пізніше, після того, як Тайсон вступить у двобій із 35-річним Ей-Джеєм, який програв Дюбуа.

"Враховуючи вразливий стан Джошуа, для Ф'юрі було б помилкою взяти трилогічний матч з Усиком. Якщо Джошуа знову переможуть, а Тайсона знову забронюють на бій з Олександром, боксерська громадськість потребуватиме великого інтересу, щоб побачити поєдинок Ф’юрі – Джошуа", — сказав промоутер.

Воррен стверджує, що якщо 36-річний Ф’юрі переможе Усика, це зробить його одним із найвидатніших за всю історію. Якщо третій бій між Ф'юрі та Усиком справді відбудеться, українець вперше матиме три поєдинки у кар'єрі в професійному боксі проти одного й того ж суперника.

Нагадаємо, що у суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбудеться реванш між українським чемпіоном Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф’юрі. На кону стоятимуть пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO та WBC. Водночас в історії професійного боксу відбудеться історична подія — вперше бій супроводжуватиме суддя зі штучним інтелектом.