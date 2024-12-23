Правнук Муссолини забил победный мяч: фанаты отреагировали "римским салютом" (видео)

Сам футболист отпраздновал забитый мяч и говорит, что посвятил его близким и друзьям. В случае доказательства его вины за глорификацию фашизма, ему может грозить пожизненная дисквалификация.

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Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, защитник Романо Флориани Муссолини, отметился победным забитым мячом в мачте Серии Б, а фанаты начали приветствовать автора мяча жестом итальянских фашистов. Соответствующее видео с характерными действиями фанов в адрес правнука итальянского дуче разместил La Ragione Di Stato на своей странице в X.

Итальянские спортивные медиа сообщают, что потомок итальянского диктатора играл за команду "Юве Стабия" в Серии Б в рамках 19-го тура против "Чезены". Футболисту удалось отличиться победным мячом, который он отпраздновал.

Впоследствии фанаты решили "отдать честь" потомку итальянского дуче. Они начали активно аплодировать и показывать "римский салют", который является символом приветствия фашистов. Во время объявления имени автора мяча публика активно использовала этот жест.

Сам футболист прокомментировал свой забитый победный мяч как радостный момент. Также спортсмен прокомментировал соответствующее празднование "римским салютом".

"Я рад голу и посвящаю его своей семье, которая всегда меня поддерживает. Жест был именно об этом. Я не хочу вступать в споры, потому что я делаю это с друзьями, это не направлено ни на кого, кроме нас", — цитирует заявление правнука итальянского диктатора издание Footboom.

Пока ни Федерация футбола Италии, ни менеджмент Серии Б не отреагировал на эти действия молодого 22-летнего футболиста. В случае, если его действия будут признаны как глорификация фашизма, то ему могут грозить серьезные санкции — от штрафа до пожизненной дисквалификации.

Напомним, Фокус писал, что Михаил Мудрик находится на грани бана из-за проваленного допинг теста. По словам спортивного журналиста Владимира Зверова, если анализ пробы B подтвердит результат пробы A, то нарушение антидопинговых правил будет официально подтверждено, и футболисту будет грозить дисквалификация.

Также мы рассказывали, что звезда "ПСЖ" едва не лишился глаза во время матча. В перерыве матча голкипер Джанлуиджи Доннарумма намеревался обсудить этот эпизод с судьей, однако тот проигнорировал его и прошел прямо в раздевалку.