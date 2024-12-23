Правнук Муссоліні забив переможний м'яч: фанати відреагували "римським салютом" (відео)

Сам футболіст відсвяткував забитий м'яч і каже, що присвятив його близьким і друзям. У разі доведення його провини у глорифікації фашизму, йому може загрожувати пожиттєва дискваліфікація.

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Правнук італійського диктатора Беніто Муссоліні, захисник Романо Флоріані Муссоліні, відзначився переможним забитим м'ячем у мачті Серії Б, а фанати почали вітати автора м'яча жестом італійських фашистів. Відповідне відео з характерними діями фанів на адресу правнука італійського дуче розмістив La Ragione Di Stato на своїй сторінці в X.

Італійські спортивні медіа повідомляють, що нащадок італійського диктатора грав за команду "Юве Стабія" у Серії Б у межах 19-го туру проти "Чезени". Футболісту вдалося відзначитися переможним м'ячем, який він відсвяткував.

Згодом фанати вирішили "віддати честь" нащадку італійського дуче. Вони почали активно аплодувати та показувати "римський салют", який є символом привітання фашистів. Під час оголошення імені автора м'яча публіка активно використовувала цей жест.

Сам футболіст прокоментував свій забитий переможний м'яч як радісний момент. Також спортсмен прокоментував відповідне святкування "римським салютом".

"Я радий голу та присвячую його своїй родині, яка завжди мене підтримує. Жест був саме про це. Я не хочу вступати в суперечки, бо я роблю це з друзями, це не спрямовано ні на кого, крім нас", — цитує заяву правнука італійського диктатора видання Footboom.

Наразі ані Федерація футболу Італії, ані менеджмент Серії Б не відреагував на ці дії молодого 22-річного футболіста. У разі, якщо його дії будуть визнані як глорифікація фашизму, йому можуть загрожувати серйозні санкції — від штрафу до пожиттєвої дискваліфікації.

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Також ми розповідали, що зірка "ПСЖ" ледь не позбувся ока під час матчу. У перерві матчу голкіпер Джанлуїджі Доннарумма мав намір обговорити цей епізод із суддею, однак той проігнорував його та пройшов просто в роздягальню.