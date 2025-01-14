"Возвращение на родину": украинская чемпионка служила в Нацгвардии, но сбежала в РФ (фото)

Многократный призер по гребле и военнослужащая НГУ Лариса Жалинская рассказала о мотивах своего поступка. На момент публикации материала правоохранители не сообщали об открытии производства по факту ее побега с места службы.

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Многократная украинская чемпионка Лариса Жалинская сбежала из расположения части Национальной гвардии Украины в РФ и рассказала, что это было "возвращение на родину". Об этом она заявила в интервью российскому пропагандистскому каналу Russia Today.

По ее словам, она хотела накопить деньги на "побег из Украины", поэтому старалась длительное время "не вызывать подозрений в воинской части".

"Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности по туристическим путевкам. Поэтому я приобрела путевку в Чехию и указала в рапорте на отпуск, что буду проводить его там", — рассказала Жалинская.

Спортсменка добавила, что "подстраховалась" благодаря оформлению второго загранпаспорта и не известила об этом воинскую часть. Это позволило ей пересечь государственную границу Украины.

"С помощью друзей из РФ я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу, потом через специальный чат нашла перевозчиков через польско-белорусскую границу, а с помощью друзей из России был куплен билет на самолет Минск — Москва", — рассказала гребчица.

Мотивацией своего поступка она назвала российским пропагандистам, что она является "русской по национальности", а ее родным городом является город Приморск Запорожской области. Сейчас город находится под оккупацией РФ с весны 2022 года.

Согласно открытым источникам, Лариса Жалинская является мастером спорта Украины международного класса по академической гребле. Она является многократным призером чемпионатов Украины, а на чемпионате мира-2021 по академической гребле на эргонометрах в закрытых помещениях завоевала бронзу.

На момент публикации материала представители правоохранительных органов не сообщают об открытии уголовного производства против военнослужащей НГУ относительно обстоятельств ее побега.

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