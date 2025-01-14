"Повернення на батьківщину": українська чемпіонка служила в Нацгвардії, але втекла до РФ (фото)

Багаторазова призерка з веслування та військовослужбовиця НГУ Лариса Жалінська розповіла про мотиви свого вчинку. На момент публікації матеріалу правоохоронці не повідомляли щодо відкриття провадження за фактом її втечі з місця служби.

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Багаторазова українська чемпіонка Лариса Жалінська втекла з розташування частини Національної гвардії України до РФ і розповіла, що це було "повернення на батьківщину". Про це вона заявила в інтерв'ю російському пропагандистському каналу Russia Today.

За її словами, вона хотіла накопичити гроші на "втечу з України", тому намагалася тривалий час "не викликати підозр у військовій частині".

"Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надаватися відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому я придбала путівку до Чехії та вказала в рапорті на відпустку, що проводитиму його там", — розказала Жалінська.

Спортсменка додала, що "підстрахувалася" завдяки оформленню другого закордонного паспорта та не сповістила про це військову частину. Це дозволило їй перетнути державний кордон України.

"За допомогою друзів з РФ я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі, потім через спеціальний чат знайшла перевізників через польсько-білоруський кордон, а за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ — Москва", — розповіла веслярка.

Мотивацією свого вчинку вона назвала російським пропагандистам, що вона є "росіянкою за національністю", а її рідним містом є місто Приморськ Запорізької області. Зараз місто перебуває під окупацією РФ з весни 2022 року.

Згідно з відкритими джерелами, Лариса Жалінська є майстром спорту України міжнародного класу з академічного веслування. Вона є багаторазовою призеркою чемпіонатів України, а на чемпіонаті світу-2021 з академічного веслування на ергонометрах в закритих приміщеннях здобула бронзу.

На момент публікації матеріалу представники правоохоронних органів не повідомляють про відкриття кримінального провадження проти військовослужбовиці НГУ щодо обставин її втечі.

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