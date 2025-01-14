Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Спорт

Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити", скандально разводится после 30 лет брака

Пеп Гвардиола, развод, гвардиола развод, кристина серра, фк манчестер сити
Фото: Getty Images | Пеп Гвардиола и его супруга Кристина Серра

Жузеп "Пеп" Гвардиола и его супруга Кристина жили порознь более пяти лет. Болельщики считают, что это повлияло на вверенную ему команду.

Related video

Жузеп "Пеп" Гвардиола беспокоил болельщиков ФК "Манчестер Сити" неделями плохих результатов и непредсказуемым поведением, пока наконец не стало известно, что он расстался со своей женой после 30 лет совместной жизни. Болельщики считают, что проблемы в личной жизни влияли на тренера "Ман Сити" и его работу. Об этом пишет Daily Mail.

Пеп Гвардиола скандалил с фанатами

Жузеп (Или Хосеп) Гвардиола и его жена Кристина Серра с тремя детьми более пяти лет жили порознь: Гвардиола в Манчестере, а его семья – в Барселоне, Испания.

13 января стало известно, что супруги Гвардиола решили расторгнуть свой брак, хотя друзья утверждают, что их отношения были "дружескими и сердечными", и что они провели Рождество вместе со своими детьми Марией (24 года), Мариусом (22 года) и Валентиной (17 лет). Они встретились, когда им было по 18 лет, в 1994 году, и поженились в 2014 году.

Пеп Гвардиола, развод, гвардиола развод, кристина серра, фк манчестер сити Fullscreen
Пеп Гвардиола и его супруга Кристина Серра
Фото: Getty Images

В последние месяцы ФК "Манчестер Сити" пережил худшую серию за всю золотую карьеру своего тренера после рекордных четырех подряд титулов Премьер-лиги и исторической победы в Лиге чемпионов.

За пределами поля Гвардиола был вовлечен в ряд ссор с футбольными фанатами, которые расстраивали его, прося автографы или подстрекали его после поражений. Также были проблемы с футболистами.

Он даже признавался, что расчесал до крови голову и лицо, когда "Манчестер Сити" проигрывал "Фейеноорду" в ноябре 2024 года. Он также говорил об одиночестве футбольного менеджмента, когда "Ман Сити" опустился на шестое место в лиге с шестью поражениями, включая четыре подряд.

Пеп Гвардиола расцарапал себя до крови во время напряженного матча

И хотя его место одного из величайших футбольных тренеров неоспоримо, несмотря на неудачное начало этого сезона, горечь разрыва с женой, любовью его детства, явно причинила ему большую боль.

Испанское издание Sport сообщает, что решение о расторжении брака было принято в декабре, и о разрыве знали только самые близкие друзья Гвардиолы и его жены.

Гвардиола и Серра познакомились, когда он стал моделью для дизайнера Антонио Миро в Барселоне.

Они начали отношения на расстоянии, когда Гвардиола был футболистом, потом купили дом в Барселоне. Позже пара переехала в Германию, когда Гвардиола был тренером гигантов Бундеслиги.

Кристина Серра решила покинуть Манчестер в 2019 году, чтобы помочь контролировать модную компанию, принадлежащую ее семье, Serra Claret, которая продает несколько брендов. Но она часто приезжала к мужу. Так, в июне 2023 года Серра посетила Стамбул, чтобы поздравить мужа с победой "Манчестер Сити" над миланским "Интером" в финале Лиги чемпионов. Их также сфотографировали вместе на Уимблдоне в All England Club в июле 2024 года.

Напомним, ранее отец миллиардера Илона Маска заявил, что его сын хочет купить футбольный клуб "Ливерпуль" в память о своей бабушке.