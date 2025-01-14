Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити", скандально разводится после 30 лет брака

Жузеп "Пеп" Гвардиола и его супруга Кристина жили порознь более пяти лет. Болельщики считают, что это повлияло на вверенную ему команду.

Related video

Жузеп "Пеп" Гвардиола беспокоил болельщиков ФК "Манчестер Сити" неделями плохих результатов и непредсказуемым поведением, пока наконец не стало известно, что он расстался со своей женой после 30 лет совместной жизни. Болельщики считают, что проблемы в личной жизни влияли на тренера "Ман Сити" и его работу. Об этом пишет Daily Mail.

Пеп Гвардиола скандалил с фанатами

Жузеп (Или Хосеп) Гвардиола и его жена Кристина Серра с тремя детьми более пяти лет жили порознь: Гвардиола в Манчестере, а его семья – в Барселоне, Испания.

13 января стало известно, что супруги Гвардиола решили расторгнуть свой брак, хотя друзья утверждают, что их отношения были "дружескими и сердечными", и что они провели Рождество вместе со своими детьми Марией (24 года), Мариусом (22 года) и Валентиной (17 лет). Они встретились, когда им было по 18 лет, в 1994 году, и поженились в 2014 году.

Пеп Гвардиола и его супруга Кристина Серра Фото: Getty Images

В последние месяцы ФК "Манчестер Сити" пережил худшую серию за всю золотую карьеру своего тренера после рекордных четырех подряд титулов Премьер-лиги и исторической победы в Лиге чемпионов.

За пределами поля Гвардиола был вовлечен в ряд ссор с футбольными фанатами, которые расстраивали его, прося автографы или подстрекали его после поражений. Также были проблемы с футболистами.

Он даже признавался, что расчесал до крови голову и лицо, когда "Манчестер Сити" проигрывал "Фейеноорду" в ноябре 2024 года. Он также говорил об одиночестве футбольного менеджмента, когда "Ман Сити" опустился на шестое место в лиге с шестью поражениями, включая четыре подряд.

Пеп Гвардиола расцарапал себя до крови во время напряженного матча

И хотя его место одного из величайших футбольных тренеров неоспоримо, несмотря на неудачное начало этого сезона, горечь разрыва с женой, любовью его детства, явно причинила ему большую боль.

Испанское издание Sport сообщает, что решение о расторжении брака было принято в декабре, и о разрыве знали только самые близкие друзья Гвардиолы и его жены.

Гвардиола и Серра познакомились, когда он стал моделью для дизайнера Антонио Миро в Барселоне.

Они начали отношения на расстоянии, когда Гвардиола был футболистом, потом купили дом в Барселоне. Позже пара переехала в Германию, когда Гвардиола был тренером гигантов Бундеслиги.

Кристина Серра решила покинуть Манчестер в 2019 году, чтобы помочь контролировать модную компанию, принадлежащую ее семье, Serra Claret, которая продает несколько брендов. Но она часто приезжала к мужу. Так, в июне 2023 года Серра посетила Стамбул, чтобы поздравить мужа с победой "Манчестер Сити" над миланским "Интером" в финале Лиги чемпионов. Их также сфотографировали вместе на Уимблдоне в All England Club в июле 2024 года.

Напомним, ранее отец миллиардера Илона Маска заявил, что его сын хочет купить футбольный клуб "Ливерпуль" в память о своей бабушке.