Пеп Гвардіола, тренер "Манчестер Сіті", скандально розлучається після 30 років шлюбу

Жузеп "Пеп" Гвардіола і його дружина Крістіна жили порізно понад п'ять років. Уболівальники вважають, що це вплинуло на ввірену йому команду.

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Жузеп "Пеп" Гвардіола турбував уболівальників ФК "Манчестер Сіті" тижнями поганих результатів і непередбачуваною поведінкою, поки нарешті не стало відомо, що він розлучився зі своєю дружиною після 30 років спільного життя. Вболівальники вважають, що проблеми в особистому житті впливали на тренера "Ман Сіті" та його роботу. Про це пише Daily Mail.

Пеп Гвардіола скандалив із фанатами

Жузеп (Або Жозеп) Гвардіола і його дружина Крістіна Серра з трьома дітьми понад п'ять років жили порізно: Гвардіола в Манчестері, а його сім'я — в Барселоні, Іспанія.

13 січня стало відомо, що подружжя Гвардіола вирішило розірвати свій шлюб, хоча друзі стверджують, що їхні стосунки були "дружніми і сердечними", і що вони провели Різдво разом зі своїми дітьми Марією (24 роки), Маріусом (22 роки) і Валентиною (17 років). Вони зустрілися, коли їм було по 18 років, 1994 року, і одружилися 2014 року.

Пеп Гвардіола і його дружина Крістіна Серра Фото: Getty Images

В останні місяці ФК "Манчестер Сіті" пережив найгіршу серію за всю золоту кар'єру свого тренера після рекордних чотирьох поспіль титулів Прем'єр-ліги та історичної перемоги в Лізі чемпіонів.

За межами поля Гвардіола був залучений до низки сварок із футбольними фанатами, які засмучували його, просячи автографи, або підбурювали його після поразок. Також були проблеми з футболістами.

Він навіть зізнавався, що розчесав до крові голову й обличчя, коли "Манчестер Сіті" програвав "Фейєноорду" в листопаді 2024 року. Він також говорив про самотність футбольного менеджменту, коли "Ман Сіті" опустився на шосте місце в лізі з шістьма поразками, включно з чотирма поспіль.

Пеп Гвардіола роздряпав себе до крові під час напруженого матчу

І хоча його місце одного з найвидатніших футбольних тренерів незаперечне, незважаючи на невдалий початок цього сезону, гіркота розриву з дружиною, коханням його дитинства, вочевидь, завдала йому неабиякого болю.

Іспанське видання Sport повідомляє, що рішення про розірвання шлюбу ухвалили в грудні, і про розрив знали тільки найближчі друзі Гвардіоли і його дружини.

Гвардіола і Серра познайомилися, коли він став моделлю для дизайнера Антоніо Міро в Барселоні.

Вони почали стосунки на відстані, коли Гвардіола був футболістом, потім купили будинок у Барселоні. Пізніше пара переїхала до Німеччини, коли Гвардіола був тренером гігантів Бундесліги.

Крістіна Серра вирішила покинути Манчестер 2019 року, щоб допомогти контролювати модну компанію, що належить її родині, Serra Claret, яка продає кілька брендів. Але вона часто приїжджала до чоловіка. Так, у червні 2023 року Серра відвідала Стамбул, щоб привітати чоловіка з перемогою "Манчестер Сіті" над міланським "Інтером" у фіналі Ліги чемпіонів. Їх також сфотографували разом на Вімблдоні в All England Club у липні 2024 року.

Нагадаємо, раніше батько мільярдера Ілона Маска заявив, що його син хоче купити футбольний клуб "Ліверпуль" на згадку про свою бабусю.